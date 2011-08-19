中国红十字会首批救援物资抵达利比亚东部城市班加西 2011年08月19日 据了解，首批运抵物资共计90吨，包括大米、油及药品，于18日自天津滨海国际机场启运

英国外交部谴责驻阿大使馆文化协会遭袭事件 2011年08月19日 英驻阿大使馆文化协会19日上午遭袭，导致至少6人死亡、5人受伤。阿富汗塔利班宣称对袭击事件负责