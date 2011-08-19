- 2011年08月19日哈扎尔说，印度在1947年获得了自由，但“独立64年后，我们仍然没有实现完全的自由。战斗远未结束，它才刚刚开始”
- 2011年08月19日民币升值过快，中国经济承受不起，中国企业也承受不起。对于那些出口依赖型企业会有很大冲击。中国经济调整会遇到更大困难，这对美国经济同样也是没有好处的
- 2011年08月19日日本外务省在今年6月16日为对大韩韩空A380号机在日韩争议岛屿上空举行示范飞行一事表示抗议，主张大韩航空“侵犯了日本领空”，并要求外务省工作人员从7月18日起的一个月间抵制使用大韩航空
- 2011年08月19日1996年开始，史维梅靠着以物易物的独特计划过活，这种生活方式让她获益良多
- 2011年08月19日今夏日本虽没破去年是113年最热夏天的记录，但因3·11福岛核电站事故后各核电站纷纷暂停安检原子炉运行，导致全国发电总量比正常时减少11%
- 2011年08月19日据莫斯科民调机构W ziom最新调查显示，现在有20%受访俄罗斯人希望恢复到苏联时代的超级大国地位，相反在10年前，怀有这种想法的人仅有16%
- 2011年08月19日加大“瘦肉精”案件侦办力度，追查“瘦肉精”来源，从源头切断“瘦肉精”生产和销售
- 2011年08月19日目前国内机场建设存在四大瓶颈。其中包括融资渠道狭窄单一，投资不足
- 2011年08月19日从目前申报该业务资格情况看，共有63家期货公司符合该业务资格条件，43家期货公司已经提出了业务申请
- 2011年08月19日中国铁路融资主体下放地方后，铁道部调度权是否下放、票款清算等问题依然是改革难点
- 2011年08月19日因结算面积集中在下半年，华润置地上半年营收降4成。公司称目前已经锁定的全年营收额将同比增长8%
- 2011年08月19日据了解，首批运抵物资共计90吨，包括大米、油及药品，于18日自天津滨海国际机场启运
- 2011年08月19日英驻阿大使馆文化协会19日上午遭袭，导致至少6人死亡、5人受伤。阿富汗塔利班宣称对袭击事件负责
- 2011年08月19日券商融资融券业务试点转常规业务可期，转融通业务也在推进
- 2011年08月19日胡锦涛积极评价今年以来中美关系取得的新进展，并指出，中美两国作为在国际上有重要影响的国家，既肩负着重要责任，也面临着重大挑战
- 2011年08月19日分析人士表示，投资者对欧美债务危机和全球经济形势的担忧加剧是韩国股市出现暴跌的主要原因，特别是欧洲债务危机近期看不到好转迹象，韩国股市有可能要经历较长时间调整
- 2011年08月19日今年9月2日前，公众均可登录工商总局政府网站，通过网站首页右侧“规章草案征求意见”栏目进入“规章草案意见征求系统”，对《公司债权转股权登记管理办法（征求意见稿）》提出意见和建议
- 2011年08月19日温州市出租车行业协会发布了《关于调整温州市区客运出租汽车驾驶员承租费限额标准的通知》，对出租车的日承租费用进行下调。
- 2011年08月19日
- 2011年08月19日各地区、各部门要建立完善政府主导、民政牵头、部门负责、社会参与的工作机制，加强领导机构和工作机构建设，整合各种力量，统筹多方资源，努力形成齐抓共管的整体合力
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富