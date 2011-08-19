中国铁路机车将首次进入欧盟市场 2011年08月19日

广东将投入３０００亿元突出建设民生水利 2011年08月19日

英学者在蜡烛火焰中发现钻石颗粒 2011年08月19日 英国华人学者周午纵和同事最近完成的一项研究显示，在蜡烛火焰中确实存在着纳米尺度的钻石颗粒，将来可能因此发现新的生产钻石的途径

英国驻阿富汗大使馆遭袭6死5伤 2011年08月19日 当地时间19日上午5时30分（北京时间9时）左右，英国驻阿富汗大使馆文化协会门口一辆装有炸弹的汽车被引爆，爆炸发出巨大的响声

重庆观音桥浩博天庭楼发生持枪抢劫案 2011年08月19日