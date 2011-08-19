- 2011年08月19日中电联的最新行业统计调查显示，今年前7月份华能、大唐、华电、国电、中电投五大发电集团公司电力业务合计亏损74.6亿元。其中，7月份电力业务亏损9.8亿元(上年同期为盈利22.6亿元)，环比增亏1.8亿元。
- 2011年08月19日城镇化是中国经济高速增长的重要引擎，目前汽车地产的销售形势预示，二三线城市已经接过一线大城市的城镇化接力棒，成为中国经济主要增长点和动力
- 2011年08月19日19日韩国股市遭遇“黑色星期五”，创业板市场因高斯达克指数暴跌在开盘不久就被宣布暂停交易，韩国主板市场也被宣布临时停牌，截至收盘，综合指数重挫115.70点，收于1744.88点，跌幅为6.22%
- 2011年08月19日8月19日下午，重庆观音桥浩博天庭发生持枪抢劫案，武警、防暴队全部出动了，配有防弹背心和枪械
- 2011年08月19日北京市每年将拿出一定数量的公务员岗位，定向考录退役大学生士兵，考录数量不低于当年符合条件的退役大学生士兵人数的10%
- 2011年08月19日行政管理和预算局已根据奥巴马的指示，要求政府各部门在申报的2013年预算草案中包含两套开支削减计划，削减目标分别为5%和10%
- 2011年08月19日香港警方商业罪案调查科科技罪案组警司招秀美当天下午表示，港交所上周报案后，经过多日调查，昨天警方在香港九龙观塘区一住宅内，拘捕一名29岁男子
- 2011年08月19日家宝还肯定了拜登为保证美国经济稳定所做的工作，他说，“在这一段时间，您为了确定美国债务的上限，降低赤字，保证美国经济稳定，协助奥巴马总统做了大量工作，发挥了关键性的作用。”
- 2011年08月19日在可口可乐的全球市场中，增速最快的中国目前位居第三，仅次于美国和墨西哥。中国市场发展潜力巨大，毫无疑问将会成为公司在全球的最大市场
- 2011年08月19日温家宝说，拜登明确告诉中国民众，美国承诺对所有的国债要保持信誉，也就是保持它的安全性、流动性、保值性，这无疑能增强投资者的信心
- 2011年08月19日招商轮船再举造船让低迷的油运市场供需加速失衡
- 2011年08月19日温家宝说，拜登明确告诉中国民众，美国承诺对所有的国债要保持信誉，也就是保持它的安全性、流动性、保值性，这无疑能增强投资者的信心
- 2011年08月19日部分大陆贷款者是国有企业或省级或市级政府所拥有的公司，其中60%的贷款要么完全由内地银行存款担保，要么有内地主要银行提供担保
- 2011年08月19日但康菲中国的工作人员每天都在密切巡查海岸，回收潜在的油污颗粒并将样品送检，以确定它们的化学成份是否与蓬莱B、C平台附近发生的溢油成份一致
- 2011年08月19日审计结果表明，湖南省14个市州政府的政府性债务达1641亿元。而省级和县市区的债务余额分别为1357.99亿元、1287.74亿元
- 2011年08月19日当初温州市11家医院实际收治伤员177人，目前已有106名伤员出院，转原籍治疗19人，现住院治疗52人，一般病症49人
- 2011年08月19日报告称，中国2010年总共产出11.9万吨稀土，占全球稀土产量的96%以上，比中国官方8.9万吨的配额高出很多。但随着美国加利福尼亚州和西澳大利亚新矿的开采，全球稀土供应的前景将会发生根本性变化
- 2011年08月19日还计划明年年初推出下一代iPad。苹果公司是在2011年3月3日对外正式发布iPad 2。而iPad 1是在2010年1月27日对外正式公布
- 2011年08月19日昨天从多家社会监测机构了解到，国内汽柴油调价所依据的关键因素——国际油价连续22个工作日移动加权平均价格变化率，终于成为负值，意味着国内汽柴油价出现下调希望。
- 2011年08月19日美国纽约联邦储备银行行长达德利说，美联储“一直都在审查在美各大银行”，而且在监管方面对美国和欧洲银行“一视同仁”
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