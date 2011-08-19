奥巴马要求政府部门提交财政瘦身计划 2011年08月19日 行政管理和预算局已根据奥巴马的指示，要求政府各部门在申报的2013年预算草案中包含两套开支削减计划，削减目标分别为5%和10%

湖南地方政府性债务总额超4000亿元 2011年08月19日 审计结果表明，湖南省14个市州政府的政府性债务达1641亿元。而省级和县市区的债务余额分别为1357.99亿元、1287.74亿元

消息人士称苹果计划从10月起试生产新款iPad 2011年08月19日 《财经》综合报道 还计划明年年初推出下一代iPad。苹果公司是在2011年3月3日对外正式发布iPad 2。而iPad 1是在2010年1月27日对外正式公布