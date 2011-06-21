菜价回落肉价走高 食用农产品价格小幅上涨 2011年06月21日

我国过去5年关停小火电机组7700万千瓦 2011年06月21日

微博直播开房局长已被停职处理 《财经》综合报道 2011年06月21日 江苏纪检部门已对误用微博约一女子开房的江苏溧阳卫生局局长谢志强作出停职决定

截至6月20日新华铁矿石价格上升至180 2011年06月21日

新疆产业转移对接活动项目签约超5000亿元 2011年06月21日 于昨天落幕的“中国新疆2011产业转移系列对接活动”上，共有签约项目200项，协议投资额达到5812亿元。