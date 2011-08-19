- 2011年08月19日贾康说，我们应寻找机会下调企业所得税。
- 2011年08月19日对于位置相对较偏远的工程项目，要责成当地政府尽快开通公共交通线路，并增设周边配套设施。在保障性安居工程户型设计方面，做到小户型、齐功能，避免户型设计不合理的情况发生
- 2011年08月19日中国“十二五”规划明确提出加快转变经济发展方式和扩大内需，预计未来5年中国将进口超过8万亿美元的商品。
- 2011年08月19日要严格落实今年1000万套保障性安居工程建设任务，各地巡查联络员要积极了解情况、督促进度、核查各地上报的开工套数和检查质量
- 2011年08月19日2008年金融危机爆发后，美国政府通过总额为7000亿美元的不良资产救助计划，拯救多家大型金融机构，其中向美国国际集团注资总计1800亿美元
- 2011年08月19日有知情人士透露，中国联通谈判小组已抵达美国加州比蒂诺市，开始与苹果谈判引入iPhone 5的事宜。
- 2011年08月19日根据东京电力公司的消息，位于福岛县海边的福岛第一核电站和第二核电站没有发生异常。第一核电站的外部电源正常使用，对原子炉的注水作业仍旧继续。
- 2011年08月19日世界上最大的资产管理机构黑石将他在戴姆勒的股份提高到了5%以上，成为戴姆勒公司的第四位大股东
- 2011年08月19日贾康说，我们真正的税负痛苦就是间接税比重高，直接税太低。
- 2011年08月19日“2011河南优势企业境内外上市对接会暨VC/PE投融资峰会”（以下简称“河南VC/PE峰会”），将于2011年8月27日在郑州国际会议中心轩辕堂隆重召开
- 2011年08月19日部分银行当前股价对应2012年的PB甚至不足1倍
- 2011年08月19日2011博鳌论坛上，建设部政策研究中心副主任秦虹在主题演讲中表示，目前民间资本对投资房地产依然有所青睐。
- 2011年08月19日本周沪深股市持续低迷，呈现窄幅震荡下跌的行情，至周五收盘时，沪指一周下跌了2.27%
- 2011年08月19日
- 2011年08月19日中国美国商会在声明中称，这是一个中美企业有着无限商机的时代，双方必须通过努力才能取得成功。两国都在开展相关工作力求解决经济失衡。
- 2011年08月19日在昨天（8月19日）中国移动业绩发布会上，中国移动董事长王建宙表示，希望尽快与苹果就iPhone合作达成协议，但目前没有时间表。
- 2011年08月19日普将于本季度期间终止平板电脑和智能手机业务，分拆或出售其PC业务部门。到明年底之前，惠普电脑产品可能将以另一家公司名义对外销售。
- 2011年08月19日韩国政府19日向“第5次韩美自由贸易协定（FTA）朝野与政府会议”提交了《关于在FTA环境下加强农渔业竞争力的综合对策》。对策主要内容为，为有效落实对策，再划拨1万亿韩元（约合人民币5.8930亿元）。由此，从2008年至2017年政府投入的预算从原先的21.1万亿韩元增加到22.1万亿韩元
- 2011年08月19日王湛称，目前百度已经对违反规定的代理商进行了开除，同时对整个销售和审核流程进行系统的审查，在争取把中间漏洞尽快弥补
- 2011年08月19日德意志银行称欧美经济放缓甚至陷入衰退带来的风险现已超过中国国内的信贷紧缩政策，成为中国经济的最大威胁。
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