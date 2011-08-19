大型房企腾挪布局业绩走高 调控进逼二三线城市 2011年08月19日 随着龙头房企迅速在三、四线城市攻城略地，这些大企业对全国楼市的辐射范围越来越大、越来越深入，不仅能影响全局同时还主导了许多区域市场

三峡集团签署喀麦隆大型水电站施工合同 2011年08月19日 合同额近2亿美元，其中土建部分由中水电公司承建，施工主要包括建设一座碾压混凝土坝及其两侧的土坝，施工工期38个月，维护期12个月

西安交大博通资讯前董事长等遭上证所公开谴责 2011年08月19日 经查，公司于2011年1月29日披露了2010年度业绩预盈公告，但又于2011年4月19日披露了2010年度业绩亏损并将暂停上市的公告

德洛尔和索罗斯呼吁发行欧元债券 2011年08月19日 德洛尔和索罗斯认为，发行欧元债券可以在短期内分解欧洲国家因债务危机承担的巨大融资风险，缓解市场施加的巨大压力

中国国家开发银行向西非开发银行提供低息贷款 2011年08月19日 根据协议，中国国家开发银行江苏省分行将向西非开发银行提供6000万欧元低息贷款，为西非地区农业、能源、交通和基础设施等领域项目及当地私营部门的中小企业发展提供资金支持，以推动区域内社会经济快速发展

科威特将调查与壳牌签署的天然气技术服务合同 2011年08月19日 科威特石油公司在一份声明中称，该委员会由6人组成，将在未来3个月对这份价值8亿美元的合同签署过程及执行情况进行调查

长短救助方案博弈考验欧洲危机处理能力 2011年08月19日 本轮下跌的导火索是美国放出利空消息，但市场不买德法救市方案的账，凸显出欧洲救助政策的长短博弈

经济担忧情绪重挫美股 投资者等待美联储决定 2011年08月19日 纽约股市18日再度遭受重击，纽约股市三大股指当日跌幅均超过3%，其中道琼斯30种工业股票平均价格指数盘中一度下挫528点

韩国股市19日再遭恐慌性抛售 创业板一度停盘 2011年08月19日 韩国股市早盘暴跌主要是因为投资者恐慌性抛售，尤其是外国投资者连续第三个交易日在韩国证券市场上大量抛售