- 2011年08月19日当下，越来越多的农家学子和农民工开始拒绝“农转非”的机会。
- 2011年08月19日美国国务院18日发布了《2010年度各国恐怖主义形势报告》。在东亚太平洋地区方面，报告介绍中国、日本、澳大利亚、印尼、马来西亚等10个国家与恐怖主义有关的内容，而朝鲜和韩国并未被提及
- 2011年08月19日随着龙头房企迅速在三、四线城市攻城略地，这些大企业对全国楼市的辐射范围越来越大、越来越深入，不仅能影响全局同时还主导了许多区域市场
- 2011年08月19日合同额近2亿美元，其中土建部分由中水电公司承建，施工主要包括建设一座碾压混凝土坝及其两侧的土坝，施工工期38个月，维护期12个月
- 2011年08月19日经查，公司于2011年1月29日披露了2010年度业绩预盈公告，但又于2011年4月19日披露了2010年度业绩亏损并将暂停上市的公告
- 2011年08月19日渤海溢油发生两个多月后，针对康菲公司和中海油的一系列索赔开始浮出水面。在国家海洋局发起海洋生态损害索赔的同时，渔民们也正式走上了渔业养殖损失赔偿的道路。
- 2011年08月19日德洛尔和索罗斯认为，发行欧元债券可以在短期内分解欧洲国家因债务危机承担的巨大融资风险，缓解市场施加的巨大压力
- 2011年08月19日DAX指数当天上演惊险一幕，盘中跌幅一度接近7%，至5535.61点，最后暴跌346.14点，报收于5602.80点
- 2011年08月19日近日，独立团购导航网站团800的最新统计报告显示，截止7月底，全国团购网站已增至4871家，较上月新增193家；团购业的月销售总额首次突破10亿大关，当月有2700万人次参与团购
- 2011年08月19日根据协议，中国国家开发银行江苏省分行将向西非开发银行提供6000万欧元低息贷款，为西非地区农业、能源、交通和基础设施等领域项目及当地私营部门的中小企业发展提供资金支持，以推动区域内社会经济快速发展
- 2011年08月19日科威特石油公司在一份声明中称，该委员会由6人组成，将在未来3个月对这份价值8亿美元的合同签署过程及执行情况进行调查
- 2011年08月19日本轮下跌的导火索是美国放出利空消息，但市场不买德法救市方案的账，凸显出欧洲救助政策的长短博弈
- 2011年08月19日纽约股市18日再度遭受重击，纽约股市三大股指当日跌幅均超过3%，其中道琼斯30种工业股票平均价格指数盘中一度下挫528点
- 2011年08月19日英国首相戴维·卡梅伦、财政大臣乔治·奥斯本和英格兰银行行长默文·金均表示，当前英国经济复苏并不顺利，而导致这种结果的原因主要来自外部环境
- 2011年08月19日韩国股市早盘暴跌主要是因为投资者恐慌性抛售，尤其是外国投资者连续第三个交易日在韩国证券市场上大量抛售
- 2011年08月19日有关部门对福岛县近海区域发布了海啸预警，但表示浪高可能不会超过50厘米
- 2011年08月19日现年76岁的汉布里切特是前投资银行汉鼎的联合创始人。2008年，伊坎提名汉布里切特及其他三人为前摩托罗拉公司董事会成员，以推动摩托罗拉手机部门快速分拆
- 2011年08月19日稀土战争打响已久，对中国限制性稀土出口配额心存担忧的日本制造商，开始把生产转到中国。
- 2011年08月19日“首届全国野外创伤中医外治军地专家论坛”于8月18日上午在人民大会堂隆重开幕。论坛邀请10余位我国著名中医药专家以及民间知名中医药特技人才发表主题演讲
- 2011年08月19日过去几天，野田佳彦数次就日圆升势给出严厉警告。8月11日，野田佳彦在国会表示上一次干预之后日圆汇率依然呈现“单边走势”，导致日圆兑美元快速回落0.2%。之后的14日，他再度暗示干预市场，导致日圆兑美元从历史高点的水平附近回撤
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富