- 2011年08月19日主要受国际恶劣的经济环境影响，公司营收和净利虽然有上升，但是增速放缓
- 2011年08月19日主要受原材料价格上涨、人民币汇率上升、劳动力成本增加、客户压低产品价格等不利因素影响，公司净利润空间被压缩
- 2011年08月19日受费用增加所致，公司上半年净利润明显下滑，经营现金流持续恶化
- 2011年08月19日神马股份2季度营收和净利都创3年新高，但该公司受非经常性损益影响较大，上半年其净利润中一半来自于投资收益
- 2011年08月19日公司上半年经营活动现金流有所改善，付息债务水平明显上升，付息债务规模增长31%
- 2011年08月19日原材料价格高位运行，市场竞争加剧，公司业绩下降，现金流恶化
- 2011年08月19日受益于三网融合大势所趋，公司获得国家政策补贴加大，拉高净利润
- 2011年08月19日净利润受非经常性损益影响较大，非联营合营投资收益占净利润的比重达到84%
- 2011年08月19日公司发展新思路是加快环保能源和新能源发展，风电和垃圾发电是公司未来增长点
- 2011年08月19日央行已经连续五周实现资金净投放，净投放资金总额达到2030亿元
- 2011年08月19日公司加大应收款回笼及经营性应付增加，使付息债务水平明显上升，付息债务规模增长33%
- 2011年08月19日不能把强势货币简单地理解为单边升值。随着汇率调整到位，人民币汇率将呈现双向波动，市场供求关系和机制发挥基础性作用。对于市场关注的对美元汇率，如果美元贬值在国际外汇市场上出现反转，也不排除人民币对其贬值的可能。
- 2011年08月19日2011年1-7月中央企业累计实现营业收入113981亿元，同比增长24.5%。
- 2011年08月19日上半年中材国际营收与去年持平，但净利润取得同比增长。2季度末经营现金流进一步吃紧
- 2011年08月19日上半年，公司完成定向增发购买集团资产，合并报表后净利润33亿元，同比增长314%
- 2011年08月19日毛利率同比上升是因为公司发电收入的大幅增加和发电成本的合理降低
- 2011年08月19日一方面上半年代工产品代工费略有下降，另一方面原材料及人工成本同比增加，直接导致该公司2011年上半年净利营收同比下滑
- 2011年08月19日黄山旅游2季度扭亏为盈，但中报期末经营活动现金流不容乐观
- 2011年08月19日公司2季度毛利率为34%，上升7个百分点，毛利率连续三个季度持续上升
- 2011年08月19日受行业向好景气度影响，公司连续三个季度创新高，利润增长幅度高于营业收入的增长幅度
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