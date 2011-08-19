外媒：美国银行将在本季度裁员3500人 2011年08月19日 《财经》综合报道 外媒19日援引知情人士的话称，美国银行(Bank of America Co., BAC)将在当前季度裁员3500人，并计划进行更大范围的重组，可能另外裁员成千上万人

英国经济复苏内外交困 2011年08月19日 增长缓慢、失业率高企和通胀居高不下困扰着英国经济复苏进程