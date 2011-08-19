- 2011年08月19日值得注意的是其毛利率已连续三个季度持续下滑
- 2011年08月19日公司并没有给出业绩大幅增长的原因
- 2011年08月19日外媒19日援引知情人士的话称，美国银行(Bank of America Co., BAC)将在当前季度裁员3500人，并计划进行更大范围的重组，可能另外裁员成千上万人
- 2011年08月19日海西建设和两岸居民个人游将有力推动公司长远发展，公司有望成为连接两岸的客货运枢纽
- 2011年08月19日据日媒19日报道，日本驻华大使丹羽宇一郎称西藏产的矿泉水口碑极佳，表示“希望在进行水资源开发时，也能让日本企业参与其中”。另一方面，他也指出西藏自治区对人员进入设限“可能会妨碍经济发展”。丹羽希望西藏自治区在明年日中邦交正常化40周年举行交流活动时提供合作
- 2011年08月19日日本驻印度尼西亚大使鹿取克章18日与印尼财政部官员签署并交换了正式文件，确定日本将为支持印尼地热发电站等建设提供不超过760亿日元左右（约合人民币80亿元）的日元贷款及无偿资金援助
- 2011年08月19日该行全覆盖和基本覆盖的地方融资平台占总额的94﹒43%，半覆盖和无覆盖的总额为170亿元
- 2011年08月19日公司毛利率连续三个季度连续走低，主要由于各业务的营收成本增加幅度加快所致
- 2011年08月19日盘面上看，多数板块飘绿，约有八成个股下跌，其中煤炭、新能源、水利、电力等板块跌幅居前
- 2011年08月19日交通银行执行董事、副行长钱文挥表示，房地产贷款风险整体可控。
- 2011年08月19日在114百事购订购网上，“梁子湖”、“阳澄湖”大闸蟹均已开售，根据规格和数量的不同，售价在300元到2000元不等
- 2011年08月19日中国要严阵以待，防止美国第三轮定量宽松政策带来的热钱涌入和通胀压力
- 2011年08月19日学校被取缔的打工子弟近日向法院提出起诉，要求朝阳将台地区办事处撤销取缔告知书。
- 2011年08月19日数百越南新娘被人贩子多次转手买卖至湖南偏僻山区，并多次集体失踪，
- 2011年08月19日海关最新信息显示，由于国内猪肉和奶制品市场供应持续紧张，相关产品进口数量不断增加
- 2011年08月19日从2002年起至2010年的9年间，兴隆村居民经县级及县级以上医院诊断为恶性肿瘤疾病的病例为14人，其中11人已经死亡。
- 2011年08月19日8月15日，新华人寿将所持紫金世纪24%的股权在上海联合产权交易所进行了意向挂牌，底价为经评估备案后净资产所对应的股权价值21.5亿元人民币
- 2011年08月19日武汉地铁4号线一期工程全长16.48公里，总投资90.56亿元，预计将于2013年建成通车。
- 2011年08月19日增长缓慢、失业率高企和通胀居高不下困扰着英国经济复苏进程
- 2011年08月19日中美经贸合作是此次拜登访华的一项重要议题。在访华前接受媒体采访时，拜登曾表示美方欢迎并鼓励投资海外的中国公司首先放眼美国。
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