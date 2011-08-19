- 2011年08月19日证监会虽然可能提前选择几家期货公司作为业务试点的筹备公司，但该项业务年内试点可能性不大
- 2011年08月19日两家公司积极应对行业产能过剩和原燃材价格高企的不利局面
- 2011年08月19日公司的主营业务逐渐地向房地产业务倾斜，该业务对公司业绩的贡献率在2011年上半年显现
- 2011年08月19日合资公司可能的业务领域包括但不限于发展指数及其他股票衍生产品、编制新指数等。同时强调，目前三大交易所并无签订任何具约束力的协议
- 2011年08月19日本县行政区域以外来客的接待、重要外事等重大活动午餐需要饮酒的，必须经分管或陪同县级领导同意，分管或陪同县级领导必须严格把关。
- 2011年08月19日收入及净利润增长的主要原因除发电量增长、上网电价提高外，投资收益增加及政府补贴也是原因之一
- 2011年08月19日科特迪瓦共和国检察官森普利斯·夸迪奥·科菲18日在经济首都阿比让对媒体宣布，科前总统洛朗·巴博被控犯有“经济罪”而遭羁押。早些时候，科前第一夫人、巴博妻子西蒙娜·巴博被控犯有贪污等“经济罪”而被羁押。
- 2011年08月19日国务院办公厅发布关于促进物流业健康发展政策措施的意见，从税收、土地、交通、管理体制、设施资源、技术创新、资金扶持以及农产品方面，做出相关规定，以促进物流业健康发展。
- 2011年08月19日国内外玻璃纤维价格不断上升，公司毛利率连续三个季度持续上升
- 2011年08月19日深发展董事长肖遂宁表示，在可以预见的未来几年内，深发展不太可能发生直接的资本补充，尤其是核心资本补充
- 2011年08月19日汽车行业产销增速回落，轮胎市场需求下降，加以成本高企，轮胎企业的盈利不容乐观
- 2011年08月19日根据住建部下发的限购标准，链家地产统计分析，秦皇岛、潍坊、柳州、烟台、扬州、东莞等14个城市符合限购标准，面临较大限购压力
- 2011年08月19日2011年上半年影视业务收入下滑依然呈现下滑趋势，公司进行业务调整以保持业绩的稳定增长
- 2011年08月19日经季节因素调整后的7月份成屋销量较6月份下滑3.5%，折合成年率为467万套。
- 2011年08月19日公司上半年完成净利润为2011全年预期值的-320%
- 2011年08月19日公司经历瘦肉精事件后，信誉受损，业绩下滑，在人们的意料之中。令人费解的是二季报业绩与近期股价严重背离
- 2011年08月19日据经济观察网消息，外媒报道，菲亚特的CEO塞尔吉奥·马尔乔内(Sergio Marchionne)表示，中国汽车制造商正在对巴西其它汽车制造商构成威胁
- 2011年08月19日据经济观察网消息，外媒报道，菲亚特的CEO塞尔吉奥·马尔乔内(Sergio Marchionne)表示，中国汽车制造商正在对巴西其它汽车制造商构成威胁
- 2011年08月19日周天勇认为，从根本上解决住房问题，可确立近似产权，延长土地使用年限到1000年。
- 2011年08月19日周天勇认为，有限的土地在吃饭与居住之间的矛盾、中央压低房价与地方财政收入的两难、经济增长速度与扩大就业的两难，以及宏观调控与推高地价房价体制机制之间的矛盾，是目前房地产调控的四大难点。
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