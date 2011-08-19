- 2011年08月19日三亚市委、市政府决定再次启动物价上涨财政联动补贴机制，给三亚市城乡居民发放物价补贴，每人一次性获得临时补贴资金300元。
- 2011年08月19日中药材价格的上涨使公司上半年主要产品毛利率均有所下滑，但营销策略的调整，让公司“节流”效果显著
- 2011年08月19日17日晚间发生在济南市区狱警殴打修车人夫妇致使交通严重拥堵事件，目前打人者山东省女子监狱警察林娜已被开除。
- 2011年08月19日因特种箱经营模式不断改善，铁路货运继续提供效率，公司营收和净利同升
- 2011年08月19日周天勇认为，土地供应不足、房屋需求问题，以及土地财政三因素导致房价越调越高。
- 2011年08月19日至二季度，公司毛利率已连续三个季度下滑
- 2011年08月19日华润雪花与茅台集团组建华润雪花啤酒（遵义）公司，其中华润雪花以总现金人民币约2.7亿元增资，占70%股权。
- 2011年08月19日18日的欢迎宴会菜式设计中西合璧，包括一道冷盘、一份汤、三道热菜和餐后甜品。
- 2011年08月19日主业受行业形势影响，大幅下滑，公司业绩再次全面依靠子公司投资收益
- 2011年08月19日因今年上半年土地转让收入同比下降了96.9%，首开营收持续下滑，业绩严重低于市场预期
- 2011年08月19日北京、上海、广州和深圳四个一线城市中，新建商品住房价格首次出现环比上月全面持平的情形。今年1-6月，除北京和深圳在3月份环比持平外，四个一线城市房价始终呈小幅上涨的趋势
- 2011年08月19日美国政府一位知情官员透漏，美国司法部正在调查标准普尔公司和其他信用评级机构在引发金融危机的抵押贷款债券交易中所扮演的角色；标普周四预警称，联邦政府将实施的长期削减赤字方案可能导致其下调部分州和地方政府信用评级。
- 2011年08月19日拟2013年8月31日前发行不超过800亿元次级债
- 2011年08月19日美国7月份消费者价格指数(CPI)恢复升势，环比上升0.5%，因汽油价格反弹且食品成本继续走高，但核心CPI仅小幅上升。
- 2011年08月19日今年前7个月，人民币对美元的升值幅度达到2.70%，但和去年年底相比，年内贬值幅度仍达到1.73%
- 2011年08月19日中国政法大学资本研究中心主任刘纪鹏表示，决策者应通过多种渠道购买国内经济建设所需的战略产品，如石油、煤炭以及矿山，此外还应增加黄金储备。
- 2011年08月19日中国人寿集团旗下上市公司中国人寿获得保监会批准，参与股权投资（PE）的门槛进一步放开， ChinaVenture投中集团的调研显示，开闸一年后保险资金PE投资进展仍相对缓慢，其主要原因在于监管政策的不确定性
- 2011年08月19日珠江委调查组调查结果显示，云南曲靖市“铬渣非法倾倒致污事件”中，在陆良化工实业有限公司铬渣堆场范围内，由于渗漏等原因，六价铬检出超标
- 2011年08月19日今年上半年广东药店整体收入都在下降，平均幅度在10%~15%。为了应对这样的现状，18日，广东首个广东药店联盟成立
- 2011年08月19日美国总统奥巴马发表声明，要求叙利亚总统阿萨德“下台”，并宣布对阿萨德政权施以严厉的制裁，包括冻结资产、禁止美国在叙利亚投资等。
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