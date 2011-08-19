- 2011年08月19日国家能源局近日下达“关于‘十二五’第一批拟核准风电项目计划安排的通知”，有意控制风电发展步伐。
- 2011年08月19日人民币兑美元8月19日中间价为人民币6.4032元，周四为6.3942。
- 2011年08月19日盖洛普前日公布民调显示，多达71%受访者不认同奥巴马处理经济的手法，较5月时大增11个百分点，支持者仅26%；至于奥巴马处理财赤和失业问题的方式，支持率分别仅为24%和29%。
- 2011年08月19日他们想建造像海上钻油平台一样的人工小岛，漂浮在不受任何国家管辖的公海上，既不受海洋法限制，也不受任何法规和道德规范约束，实现所谓的自由意志主义，该主义主张一切放任充分自由。
- 2011年08月19日除用电需求增长较快之外，主要河流来水特枯是造成电力供应短缺的主要原因
- 2011年08月19日白宫官员表示，拜登亚洲行的目的是深化美国与亚洲的交往，与加强美国在亚洲的影响力，使美国继续在二十一世纪于亚太区域扮演主导的角色。而拜登的访华目的是想增进并建立与习近平的关系，了解习近平在两国共同关切的议题上的观点。
- 2011年08月19日埃及安全部队消息人士说，以军当天派战机在加沙地带拉法口岸附近搜寻武装分子时，向武装分子开火，导致埃及士兵伤亡。
- 2011年08月19日央行周四公告显示，上午发行的3个月期央票和3年期央票利率双双上行约8个基点。分析人士认为，从本周公开市场操作看，在通胀压力居高不下之际，加息预期渐浓，再次提高法定存款准备金率概率下降将维持
- 2011年08月19日摩根士丹利预计今明两年发达经济体的平均增速仅为1．5％，并指出欧洲和美国的经济“正在危险地接近衰退边缘”。摩根士丹利还认为，在全球经济增长放缓的大背景下，新兴市场也难有上佳表现。
- 2011年08月19日到当天收盘时，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格暴跌5．20美元，收于每桶82．38美元，跌幅为5．94％，波动区间为82．54美元到87．53美元。
- 2011年08月19日近日一位署名fanfu的楼主在网上频频发贴，矛头直指前男友——北川教育局局长王某。北川县教育体育局副局长张定武称，目前正值各大班子换届时期，发帖者在6月开始动作，显然是想通过舆论把王局弄下去。
- 2011年08月19日在股市今日再度大幅下跌之际，摩根士丹利18日下调了对今明两年全球经济增长率的预期，原因是今年第二季度经济增长率低于预期、全球贸易增速放缓，而且一些国家宣布了进一步的紧缩举措；而高盛同日也下调了全球经济增长预期
- 2011年08月19日近日在广州，香港艺人邝美云一笔高达千万元的“慈善捐助”引起公众注意，有人质疑此捐赠实为借助明星慈善名义，而达到营销的商业目的。
- 2011年08月19日看似与基金公司主业无关的一则八卦，却引起了网友和业内人士的热烈围观。昨日网上传汇丰晋信基金管理公司交易部一员工在主管饮水中“投毒”遭开除，汇丰晋信回应称是一员工出于恶作剧心理而为
- 2011年08月19日业内人士表示，在二级市场走势不明朗的局面下，“定增基金”因风险相对可控，且过往业绩优异而备受市场关注。但必须指出的是，随着“定增基金”数量的激增，此类产品能够获得的收益率也可能会被稀释。
- 2011年08月19日包括北京、济南、陕西、深圳等地均有一些单位自建房或者小产权房向保障房转化的迹象。
- 2011年08月19日市场人士表示，在转债发行冲击之下，近期资金面略显紧张，加之央票利率上行带动加息预期上升，未来紧缩风险依然挥之不去。目前央票利率基本已经封杀利率产品收益率下行空间，短期债市可能重新陷入震荡盘整局面。
- 2011年08月19日调查开始于标普调降美国AAA级主权信用评级之前，但调查行动很可能给降级引发的系列政治风暴再添一把火
- 2011年08月19日以上市公司股权通过信托渠道质押为例，成本多为年息12%，其中信托产品投资者获得的收益约为8%~10%，剩下的收益由信托公司与渠道方分享。
- 2011年08月19日“十二五”保险业总资产将达10万亿，保监会将适时调整险资投资政策，稳定和提高投资收益，探索设立专业化保险资产管理机构。
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