以色列对加沙空袭导致埃及士兵2死2伤 2011年08月19日 埃及安全部队消息人士说，以军当天派战机在加沙地带拉法口岸附近搜寻武装分子时，向武装分子开火，导致埃及士兵伤亡。

摩根士丹利和高盛双双下调全球经济增长预期 2011年08月19日 摩根士丹利预计今明两年发达经济体的平均增速仅为1．5％，并指出欧洲和美国的经济“正在危险地接近衰退边缘”。摩根士丹利还认为，在全球经济增长放缓的大背景下，新兴市场也难有上佳表现。