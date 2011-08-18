- 2011年08月19日目前香港市场基金管理费率大多在1.5%至2.5%之间。若以最高粗略计算，第一批批准的RQFII额度将直接给中资券商带来5亿元的收入。不过，对于券商而言，这批资金在内地投资交易时所产生的佣金收入将更具诱惑力。
- 2011年08月19日消息人士说，抛售数量虽然已敲定，但具体如何分配却尚未知会企业
- 2011年08月19日北京产市血液中心表示，今年入夏以来的连日降雨和“郭美美事件”被媒体炒作后引发的信任危机，都让原本就处于淡季的本市采血“雪上加霜”。
- 2011年08月19日值得关注的是，虽然海通证券的融资余额为36亿元，但7月份累计买入规模高达59.35亿元，为25家试点券商中客户交易最为活跃的。而国信证券融资余额达18.52亿元，但7月份累计买入额仅为10.51亿元，其客户交易非常谨慎。
- 2011年08月19日除了违规炒股外，高管为套现而“钻空子”的招数也五花八门。有数据显示，7月份有80余家上市公司高管辞职。其中不乏董事长、总经理、财务总监、董秘等核心高管人员。离职的原因也五花八门，有身体原因、家庭原因。
- 2011年08月19日除了违规炒股外，高管为套现而“钻空子”的招数也五花八门。有数据显示，7月份有80余家上市公司高管辞职。其中不乏董事长、总经理、财务总监、董秘等核心高管人员。离职的原因也五花八门，有身体原因、家庭原因。
- 2011年08月19日贵州省毕节地区织金县一煤矿18日下午发生一起煤与瓦斯突出事故，已造成7人死亡。
- 2011年08月19日大公国际在澄清公告中说，在他们所评定的全部发债企业中，具有AAA信用等级的只有39家，而156个3A评级也是针对这39个发债主体、根据不同等级而产生。因此，有关媒体所报的大公国际一年给出156个公司和机构AAA评级，与事实严重不符。
- 2011年08月19日近日，湖南省邵阳市邵东县公安局被曝在招聘民警过程中，违规向考生收取2000元面试费。
- 2011年08月19日火箭飞行过程中发生故障，卫星未能进入预定轨道。具体原因正在分析中。
- 2011年08月19日让人不解的是，多达560亿元的交易几乎完全通过银行的“公转私”业务平台完成，但在审计署的检查前似乎并未被察觉。
- 2011年08月19日《央票利率全线上行 加息预期渐浓》等九则
- 2011年08月19日来自美国的经济报告令人失望，导致欧洲股市跌幅扩大。最新数据显示美国二手房销量下降，消费者价格指数上升，费城制造业指数创两年多新低，首次申请失业救济人数报告也显示美国就业市场依然低迷。
- 2011年08月19日信贷资产证券化可以盘活银行的存量资产，为银行补充资本提供新的渠道。在新的资本监管政策下，银行面临着补充资本的现实需求，所以银行业内人士一直呼吁尽快扩大信贷资产证券化的试点。
- 2011年08月19日截至美东时间下午4:00，道琼斯工业平均指数下跌419.63点，跌幅为3.68%，至10990.58点；纳斯达克综合指数下跌131.05点，跌幅为5.22%，至2380.43点；标准普尔500指数下跌53.24点，跌幅为4.46%，至1140.65点。
- 2011年08月19日
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- 2011年08月18日康菲公司还表示，截止今日，康菲已在C平台周边海底清理出矿物油基泥浆343立方米（2157桶），康菲计划在8月底或8月底前完成所有剩余油基泥浆的清理
- 2011年08月18日俄罗斯的一家公司日前宣布，将在距离地面217英里（约合347公里）的轨道上修建一座太空旅馆，内部将有4个客舱，可同时容纳7个人
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