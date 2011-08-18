标普重申法国信用评级仍将保持在AAA级 2011年08月18日 标准普尔将密切跟踪法国经济形势、市场和法国政府政策演变。如果情况发生变化，标准普尔会根据实际情况实时调整法国信用评级

一项最新研究为脊椎动物颌的起源提供关键证据 2011年08月18日 18日出版的英国《自然》杂志以封面推荐文章的形式报道了这项由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员盖志琨、朱敏和英法等国科学家合作完成的成果