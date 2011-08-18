- 2011年08月18日初步资料显示，应该接通5次的“布里斯M”助推器已经接通4次，但至今仍然未能与卫星取得联系
- 2011年08月18日随着8月中下旬持续高温晴热来袭，华中电网正步入第三轮用电高峰，8月15日、16日连创新高，全网最大用电负荷达1．246亿千瓦，最大日用电量达27．12亿千瓦时，较去年全网最大用电负荷增加近1300万千瓦。
- 2011年08月18日河内人民委员会18日的一份声明称，越南国内外的一些反对派分子已经借反华游行来反对越南政府，其目的在于“破坏越南民族统一和越中关系”
- 2011年08月18日
- 2011年08月18日中石油集团8月18日发布新闻稿称，全长400公里的艾哈代布石油项目外输管道全线投产；截至当日，艾哈代布油田已累计外输原油105万桶。
- 2011年08月18日交通银行表示，从利润增长的构成因素来看，一方面是生息资产规模增长和息差持续扩大共同促进利息净收入较快增长；另一方面是业务转型成效显著，中间业务发展迅速
- 2011年08月18日这些投资将主要用于扩充公司产品和包装，以扩张其生产和分销体系，此外投资也将涉及冷饮设备
- 2011年08月18日工信部8月18日公布了《再生铅行业准入条件（征求意见稿）》（下称《条件》）。《条件》中称，新建、改扩建再生铅项目单系列生产能力必须在5万吨/年以上；现有再生铅企业单系列生产能力不低于3万吨/年。
- 2011年08月18日公司利润率受压，为避开3G网络业务与中国联通和中国电信正面竞争，中国移动努力尝试引入iPhone
- 2011年08月18日中国和印度市场表现抢眼，与7%的全球黄金消费需求总量的增长率相比, 中国同比增长25%，印度同比增长38%。与印度相比，中国对于黄金的需求更广泛地表现在消费、投资、科技等方面
- 2011年08月18日在事业单位清理规范期间，除市委、市政府已经决定的以外，不再新增事业单位，不再新增事业编制。要切实加强新闻宣传工作，营造良好改革氛围
- 2011年08月18日中国可再生能源协会太阳能分会副理事长孟宪淦日前证实，截至目前，今年已上报国家能源局待批的光伏发电装机容量已达约3.6GW。
- 2011年08月18日商务部今日（8月18日）发布新闻稿称，商务部近日下发《商务部办公厅关于开展单用途预付卡专项检查的通知》（商办秩函[2011]909号），于2011年8月20日至10月30日在全国范围内开展单用途商业预付卡专项检查。
- 2011年08月18日在货币政策偏紧的情况下，需要实行积极的财政政策才可以真正推动经济转型
- 2011年08月18日几个月来双方一直“尝试使用各种策略”主张对这片有争议的边界地区的主权，包括车辆驶入争议地区等，但“破坏对方设施的事件并不常见”
- 2011年08月18日从8月18日开始，由北京市工商局起草的《北京市健身类预付费服务交易合同》示范文本在网上公开征求意见。
- 2011年08月18日新的居住证的信息主要有两部分信息，身份证号码，姓名、年龄、原籍、还有一部分信息以计算机 芯片的方式在计算机上显示出来，其次还有社保信息、生育情况、婚姻状况、过去从哪儿来
- 2011年08月18日为确保此次分流安置工作落实到位，区政府将专项投入900余万元，用于校舍修缮、改造，搭建临时教室，配备课桌椅，增加配备师资144名
- 2011年08月18日据重庆市气象台预计，18至21日，重庆仍将持续晴热高温天气，开县、巫山等26个区县仍可能出现摄氏40度以上的高温
- 2011年08月18日
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富