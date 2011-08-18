杭州撤销４００户家庭廉租房资格 2011年08月18日

北京规范健身卡制度 或不得设置有效期 2011年08月18日 从8月18日开始，由北京市工商局起草的《北京市健身类预付费服务交易合同》示范文本在网上公开征求意见。