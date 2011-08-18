- 2011年08月18日
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- 2011年08月18日要求各地、各部委做好流浪未成年人救助保护工作。要求地方各级政府要高度重视，建立由政府分管领导牵头的流浪未成年人救助保护工作机制
- 2011年08月18日18日从住房城乡建设部获悉，“十二五”期间，全国建筑业总产值、建筑业增加值计划年均增长15％以上。
- 2011年08月18日
- 2011年08月18日得益于债市回暖，铁道债发行利率终于下跌
- 2011年08月18日武钢股份和其母公司每年都有高达几十亿甚至上百亿账目对不上，不知对利润表是否有影响？既然武钢集团在公开市场发债，武钢股份在公开市场上市，应该履行起码的信息披露义务
- 2011年08月18日施工人员与村民互扔石头、村民用木棍、砖头、铁铲追打施工人员，对工地上停放的各类车辆进行打砸烧
- 2011年08月18日目前中国具有大专以上学历的知识分子共有11964万人，其中党外知识分子占75.1%，数量已达8986万人
- 2011年08月18日8月18日下午，山东省公安厅就8月17日发生在济南的“女狱警涉嫌打人”事件召开新闻发布会。涉嫌打人的女狱警林某将被开除出警察队伍。8月17日下午，济南市发生一起狱警和家属涉嫌打人事件，引起500余名群众围观。
- 2011年08月18日现年74岁的哈扎雷于周二(8月16日)清晨被警察逮捕，当时他正准备为抗议政府计划出台的新反腐法绝食。同他一起被当局逮捕的还有至少1200名其支持者
- 2011年08月18日商务部已注意到谷歌公司宣布收购摩托罗拉移动公司一事，目前尚未收到该项并购的反垄断审查申报。收到申报后，商务部将根据反垄断法进行审查
- 2011年08月18日目前我国正在稳步开展中小企业信贷资产证券化试点
- 2011年08月18日中国大陆对香港的支持措施，可以加强香港作为国际金融中心的地位，同时有利于中国人民币国际化的目标
- 2011年08月18日美联储为刺激股市上涨而做出维持接近零水平利率至少两年的决定不明智，无助经济增长且会导致通胀上升
- 2011年08月18日美国的量化宽松，对美国政府、华尔街和美联储都有好处，美联储让他国央行成为它的治外分支。
- 2011年08月18日分析人士认为，卡扎菲已在利比亚经营40余年，其手中的底牌与卡扎菲本人一样仍颇具神秘感。再加上卡扎菲一贯的强硬作风，迫使他屈服并非易事。
- 2011年08月18日高昂的对接和穿透费用成为拥有骨干网的运营商的摇钱树和压制竞争对手的利器，结果是恶化了宽带业务的运营环境
- 2011年08月18日保监会表示，计划到2015年，全国保险保费收入达到3万亿元，保险深度达到5%，保险密度达到2100元/人，保险业总资产达到10万亿元
- 2011年08月18日本周3个期限的央票品种悉数上行，业内人士认为公开市场操作将成回收
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