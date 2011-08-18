- 2011年08月18日联合国粮农组织17日称，今年亚洲的稻谷产量将达到6.498亿吨，从而推动全球产量达到新的高峰，据估计，亚洲将出产约6.498亿吨稻谷，其中，中国和印度的产量将达3.4亿吨
- 2011年08月18日宝马董事长Norbert Reithofer预测将德国汽车业会迎来中国汽车行业的巨大的挑战，他认为中国在10到15年之内将会建立繁荣的汽车工业
- 2011年08月18日一份最新的报告对于这个世界其它地区何时才能填补稀土供需缺口的关键问题提供了一些答案
- 2011年08月18日美债危机和欧债危机等宏观经济环境已让中国企业赴美上市之路充满了挑战，而且鉴于今年中国概念股在美国市场集体暴跌等表现，今年不是中国企业赴美上市的最好时机
- 2011年08月18日到2015年，北京市属国有企业资产总量将达到2.8万亿元，国有及国有控股企业主营业务收入有望达1万亿元
- 2011年08月18日美国主要审计监管机构--公众公司会计监督委员会(PCAOB)的负责人17日表示，今年10月美国监管者可能会与中国同行在华盛顿会谈，共同研究制定对中国会计师事务所进行联合检查的草案
- 2011年08月18日由于新兴经济体中国过去两年录得最高的GDP增长，故上海、北京的工资水平排名有所上升。但数据显示，中国其他城市的购买力排名仍属偏低
- 2011年08月18日衡水市中级法院审理认为，一审认定王亚丽等人职务侵占、行贿犯罪的事实清楚，证据确实、充分。对其上诉理由及辩护人的辩护意见不予采纳，裁定驳回上诉，维持原判。
- 2011年08月18日查韦斯说将在未来几天出台一项新的法令，将黄金的勘探和提炼交由政府负责。他说，这将是一项接管黄金产业的法令。查韦斯称，这一产业目前仍在黑手党和走私贩的控制下。
- 2011年08月18日8月17日晚间，国家发改委、监察部、国土部、住建部等11部委联合发出文件，强调在全国开展高尔夫球场综合清理整治工作。
- 2011年08月18日
- 2011年08月18日吴显亭称，对民间借贷发展，重点是加强监测、引导和规范，要对民间借贷的总量、利率、投向等动态跟踪把握，及时预警和有效防范“乱集资”和“高利贷”的潜在风险，及时制定和修改完善符合我国民间借贷特点的相关法规制度。
- 2011年08月18日惠誉在华首席银行分析师朱夏莲表示，假如中国房价下跌50%，情况可能比刘明康预想的要糟糕；根据别国观察经验，在极端情形下，不排除30%坏账率的可能性。
- 2011年08月18日国家能源局发布消息称，国家发展改革委副主任、国家能源局局长刘铁男8月15表示，国家能源局现已完成页岩气“十二五”发展规划的编制。
- 2011年08月18日据中国经济时报消息，孚日集团股份有限公司近日发布公告称，公司投资近10亿元建设的CIS薄膜太阳能电池组件项目的设计产能为60MW
- 2011年08月18日吴显亭称，目前企业产销衔接状况来看总体正常，造成今年上半年部分中小企业生产经营困难的原因是多方面的，和国家经济结构调整、企业规模过快扩张、海外市场动荡、一些企业投资经营战线拉得太长等问题有关。
- 2011年08月18日沪深股市呈现单边下挫的格局，至收盘时两市下跌了1.6%左右，股指连续三个交易日收于阴线
- 2011年08月18日据国家电网预测，到2020年，我国用电需求将达到7.7万亿千瓦时，发电装机容量达到16亿千瓦左右。为满足未来持续增长的电力需求，我国正在加快建设坚强智能电网。
- 2011年08月18日2011年上半年，中移动净增客户3277万户，客户规模超过6.1亿户。
- 2011年08月18日北京市建委称今后将加强保障房后期管理，严查房产中介承租保障房相关业务。然而，该表态并未涉及被曝光的保障房出租整体调查整改详情。根据走访发现，万科红狮家园仍存在对外出租情况，不少房东直接将房屋代理给中介。
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