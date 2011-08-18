- 2011年08月18日17日上午，北京警方警用直升机在密云山区进行搜救训练，9时12分训练结束。返航途中，一架警用直升机突然坠落密云水库，机上5名机组成员落水。截至17日22时，已打捞出2名人员遗体，还有2名失踪人员正在全力搜救中
- 2011年08月18日如果城市的房价平均上涨24％、25％，开发房地产上市公司毛利绝大部分在30％到40％之间，房企三分之二毛利空间来源于地价的自然上升。在这个过程中，土地投资带来了主要的价值，而真正的产品开发只创造了不到1／3的利润
- 2011年08月18日路透社18日披露一项调查结果称，日本财务大臣野田佳彦是日本金融界青睐的下届首相人选。同时，调查认为不管谁任新首相，任期皆短——不会超过一年，报道指出，作为执政党的民主党或将最早在8月28日举行新党首选举
- 2011年08月18日据中电联17日发布月度电力分析报告显示，7月份用电量同比增长11.8%，较上月放缓1.2个百分点，“处于季节性平稳增长态势”
- 2011年08月18日中金公司下调了中铁二局的投资评级至“中性”，安信证券下调晋亿实业评级至“中性-A”，两家上市公司中期业绩均低于预期。
- 2011年08月18日习近平说，中方愿同美方继续合作应对各种全球性和地区性挑战，保持和加强沟通协调，共同发挥负责任、建设性的大国作用。
- 2011年08月18日吴显亭表示，在直接融资方面，符合条件的中小企业除了可以通过中小企业板、创业板等直接融资外，还可以通过在银行间市场发行中小企业集合票据、短期融资券等方式进行融资。
- 2011年08月18日中信银行总行、兴业银行总行和中国邮政储蓄银行总行违反规定，擅自推迟取消人民币个人账户密码挂失费的时间，分别致使其银行营业网点7月13日和7月9日后才取消人民币个人账户密码挂失费
- 2011年08月18日国际投行瑞银(UBS)发布报告称，若出于某种原因，欧元对美元汇率降至1.2以下并且/或者中国出口暴跌，那么中国政府很可能会再次中止人民币升值，甚至会在几个星期/月内令人民币对美元小幅贬值。
- 2011年08月18日8月中旬，国家发展改革委依法对中信银行总行、兴业银行总行分别作出罚款200万元的行政处罚，对中国邮政储蓄银行总行作出罚款180万元的行政处罚。
- 2011年08月18日截至昨日（8月17日），央行共公示了131家申请第三方支付牌照的企业情况。从有关渠道获悉，中国支付清算协会已成立网络支付应用工作委员会、银行卡工作委员会以及预付卡工作委员会三个专业委员会。
- 2011年08月18日在麦德隆超市，最近茅台的价格已经突破1600元的大关，单瓶售价达到了1650元，这和去年年初750元的终端售价相比已经翻了一番多
- 2011年08月18日全球第六大液晶面板生产商--京东方科技集团股份有限公司18日公告称，将采取非公开募集出资方式募集约10亿元人民币，组建一只光电产业投资基金
- 2011年08月18日
- 2011年08月18日8月18日，商务部副部长蒋耀平表示，商务部将进一步推动泛北部湾经济合作加快发展，支持制定泛北部湾经济合作路线图、总体规划和重点领域合作规划。
- 2011年08月18日7月份，化工行业增加值同比增长15.4%，增幅同比提高2.8个百分点。
- 2011年08月18日今年小企业融资难一个独特的特点，从以前是单一因素的影响变为多种因素的共同作用。
- 2011年08月18日广州今年首批开售3824套经济适用房火爆异常，在短短一天内，引来8000名准购房客，有1146户住房困难家庭登记了申购意向。
- 2011年08月18日发布招聘信息的是来自西安的同名为康菲石油的企业，其主营润滑油业务，而美国康菲早在2006年便退出了大陆润滑油市场。
- 2011年08月18日在5年多以前，国家相关部门就作出决定制定全面整治方案，对铬渣启动了大规模、大力度治理行动。而截至2010年底，全国累计处置铬渣超过300万吨，例入整治名单的19个省市中，只有7个省市铬渣全部处置完毕。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富