- 2011年08月18日从新加坡进口一吨95号汽油，加上运费和其他费用，理论上的净利润空间高达990元。
- 2011年08月18日英国防部砸锅卖铁，卖掉航母、舰艇、坦克，再加上裁员数千人，估计大约收回40亿英镑(约合人民币419亿元)，与目标相距仍远，其预算缺口依然相当庞大。他们已计划把奢侈的艺术收藏品，列入变卖名单中。
- 2011年08月18日在中国对铁矿石需求仍强劲的今天，随着我国铁矿石进口量的增长，矿石质量问题也接踵而至。有事实表明，让中国钢企和贸易商感到头疼的除了高矿价以外，还有高达两至四成的铁矿石不合格率。
- 2011年08月18日相对利率和数量政策，更为灵活的公开市场和汇率政策或将是未来货币政策的重点手段
- 2011年08月18日作为公司收入占比最高的百货和汽车业务，汽车业务受到宏观因素负面影响较为明显，增速有所放缓，影响净利增速
- 2011年08月18日汽贸业务及进出口贸易业务表现出色，推动上半年营收增加
- 2011年08月18日公司重视中国市场，未来几个季度将通过收购的方式继续扩展在中国及新兴市场的市场份额
- 2011年08月18日班斯雷身上布满刺青，并用他的方式于13日闯进陌生女子的房间，并且咬住女子的脖子不放；就在班斯雷企图把女子带往走廊时，女子趁机逃脱，并钻进邻居的车子中报警
- 2011年08月18日中信证券上市聆讯推迟的主要原因是旗下华夏基金的卖盘尚未完成，因而未得中证监的批文
- 2011年08月18日上半年公司毛利率由去年同期的13.08%大幅下降到8.16%
- 2011年08月18日随着国际油价的暴跌，进口的汽柴油价格也迅速下行，而国内由于官方调价尚未到时点，导致成品油批发价的跌幅小于进口汽柴油，由此形成理论上的进口套利空间。但由于配额的存在，海外低价资源目前无法大量进入国内。
- 2011年08月18日因结算毛利率较高，信达地产上半年净利同比上涨8成
- 2011年08月18日据valuetool平台统计，营收和净利润已连续三个季度持续下滑，二季度下降3个百分点
- 2011年08月18日公司2季度实现净利润5878万元，成功扭亏
- 2011年08月18日二季度成本控制较好，毛利率为16%，环比上升7个百分点，但上半年业绩依然低迷，净利润同比大幅下滑超6成
- 2011年08月18日公司上半年完成净利润为2011全年市场一致预期的37%
- 2011年08月18日公司上半年业绩增长主要得益于控股子公司桂东电子取得较好经营业绩
- 2011年08月18日据valuetool平台统计，东方明珠营业收入连续三个季度持续上升，二季度毛利率为37%，上升3个百分点
- 2011年08月18日主导产品PVC 树脂产销量减少，加之通胀影响，公司获利能力下降
- 2011年08月18日截至6月底，公司实现EPS(ttm)0.36元，对应ROE水平为10%。公司上半年完成净利润为2011全年预期值的24%
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