- 2011年08月18日风电叶片产品价格持续下跌，公司主营业务毛利率连续三个季度下滑
- 2011年08月18日据外媒18日报道，美国7月份生产者价格指数(PPI)在能源价格走低的情况下依然上涨，意味着美联储放松信贷的空间缩小。劳工部称，经季节性因素调整后，美国7月份PPI上升0.2%，6月份为下降0.4%
- 2011年08月18日
- 2011年08月18日据第一财经日报消息，佳兆业17日发布半年报显示，2011年上半年集团营业额同比上升75%至人民币37.08亿元，净利润同比飙升271%至9.17亿元。同时将2012年销售目标直指200亿元规模
- 2011年08月18日光大银行112亿股限售股将于8月18日解禁，解禁后光大的总流通股本将增至152亿股
- 2011年08月18日贾康表示，中国地方税体系不成型，包括现在各方面都在批评的中国地方土地财政问题，但从土地财政各个环节来看无可厚非。
- 2011年08月18日奥巴马将向国会提交一份削减赤字的计划，计划的减支内容多于加税，他称，计划将在未来10年削减逾1.5万亿美元赤字，而且该计划将是“平衡的”，意味着加税和减支将并行
- 2011年08月18日据外媒18日称，法国和德国周三（8月17日）向欧元区其他成员国进一步施压，要求通过切断欧盟(European Union)转移支付基金对高负债成员国的救助来增强这些国家的财政自律
- 2011年08月18日7月份共有48家信托公司发行271款集合信托产品，环比减少13.69%，单月发行量和信托公司参与数均低于5、6月份水平，但依然维持高位
- 2011年08月18日统计局报告显示，7月份70个大中城市中，新建商品住宅价格下降的城市有14个，持平的城市有17个。在二手房住宅销售方面，与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有22个，持平的城市有12个。
- 2011年08月18日今日开市起对新华联(000620.SZ)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
- 2011年08月18日昨日，上海浦东祝桥新镇E6、E5两幅住宅地块正式开标，总成交面积151011.3平方米，成交金额11.45亿元。其中，E6地块被朗诗集团旗下上海朗华置业有限公司以5.75亿元竞得，成交楼面地价5506元/平方米，溢价率98%
- 2011年08月18日巴曙松说，不能因为工业化快速推进、城市化快速推进，就回避中国房地产结构、房地产政策、保障房方面的重大的缺位。
- 2011年08月18日苹果获得的第2项与天线相关的专利是，将在MacBook和iMac键盘中集成天线，使用户意识不到苹果产品中有天线存在
- 2011年08月18日因政府补贴大幅减少，隧道股份上半年利润同比下降17%，但2季度毛利率创3年新高
- 2011年08月18日赛马实业中期净利润同比减少了2280万元，其中淘汰落后产能就导致其减少1543万元
- 2011年08月18日巴曙松认为，上一次危机我们有四万亿，这一次危机我们也有牌可打。
- 2011年08月18日据外媒16日报道，全球每10张借记卡、信用卡和签账卡当中就有3张带有中国银联的红蓝绿三色标志，这对2002年才诞生的中国银联来说是相当大的成就
- 2011年08月18日6月末吸收存款较年初大幅增长12.36%，特别是零售存款较年初增长22.60%，巩固了存款基础
- 2011年08月18日故宫方面表示，故宫博物院近7年清理了20万册图书，目前确实有100多册挂账存疑有待详查。
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