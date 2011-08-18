俄罗斯军品出口受利比亚局势影响减少40亿美元 2011年08月18日 俄罗斯国防出口公司总裁伊萨金说，北非和中东“热点地区”的局势动荡给俄罗斯军品出口带来一定影响，俄罗斯同埃及在军事技术方面的合作曾因埃及国内政权更迭被迫中断了一两个月。

国际金价再创历史新高 2011年08月18日 分析人士表示，由于德国总理默克尔和法国总统萨科齐16日的会晤结果令市场颇为失望，投资者对欧洲主权债务危机的担忧情绪未得到缓解，避险资金持续流入继续为金价提供上行动力。