- 2011年08月18日公司营业收入已连续三个季度持续上升，且销售利润率高于大中型钢铁企业平均水平
- 2011年08月18日周小川透露，内地引入港股组合ETF（即交易所交易基金）的实施方案已经完成。国家将继续支持内地企业赴港上市。
- 2011年08月18日氨纶行业不景气、原料价格大幅上涨，公司盈利不断下滑
- 2011年08月18日曾担任过村支部书记的村民常小乔告诉记者，牲畜不敢放到江边，很多村民莫名得病，30多人得了癌症。
- 2011年08月18日俄罗斯国防出口公司总裁伊萨金说，北非和中东“热点地区”的局势动荡给俄罗斯军品出口带来一定影响，俄罗斯同埃及在军事技术方面的合作曾因埃及国内政权更迭被迫中断了一两个月。
- 2011年08月18日分析人士表示，由于德国总理默克尔和法国总统萨科齐16日的会晤结果令市场颇为失望，投资者对欧洲主权债务危机的担忧情绪未得到缓解，避险资金持续流入继续为金价提供上行动力。
- 2011年08月18日中粮屯河二季度毛利率为23%，环比上升12个百分点。上半年公司受番茄和白糖成本上涨影响，净利润比去年同期大幅度下滑
- 2011年08月18日8月17日下午，济南市发生一起狱警和家属涉嫌打人事件，引起500余名群众围观。
- 2011年08月18日未来数年，雨润将继续落实产能扩张策略，2015年底的目标是上游屠宰产能达7000万头
- 2011年08月18日据统计，去年1月至今，经过该团伙非法“经营”的涉案资金达560亿元，地下钱庄从中非法牟利数千万元。
- 2011年08月18日18日人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3942元。
- 2011年08月18日近期人民币的加速升值并不表示中国的汇率政策发生了改变，这似乎表明中国政府对国内经济有信心
- 2011年08月18日奥巴马近日表示，到国会9月份复会时，他将提出一份提振经济、创造就业及控制赤字的详细计划。奥巴马将在削减赤字联合特别委员会于9月16日召开第一次会议之前宣布该计划。
- 2011年08月18日拜登的国家安全顾问布林肯说，副总统此次访华的主要目的之一是了解中国未来的领导人，“简而言之，我们着眼于美中关系的未来”。
- 2011年08月18日分析称， 从央行近期的公开市场操作来看，或许是在试探市场对再次加息预期的反应，3年期央票的恢复发行有利于缓和陡然加强的再次加息预期。
- 2011年08月18日蒙托亚在接受采访时说，他已经看到了一份由财政部长和央行行长签署的文件，计划将大约63亿美元外汇现金储备从欧洲和美国的银行转移到中国、俄罗斯和巴西等新兴市场国家的银行，这些国家都实行对委内瑞拉友好的政策。
- 2011年08月18日2010年，五项基金总收入17071亿元，比上年增长16%；总支出13310亿元，比上年增长21%；收支相抵，当年结余3761亿元。
- 2011年08月18日多方消息证实，包括房地产持有税在内的多个房地产中长期政策正在研究制定中，财税体制、土地出让制度、REITS等金融产品创新将成为继保障房和限购令后，房地产深度调控的政策点
- 2011年08月18日今年7月份，出口城市东莞对美国的出口出现负增长，人民币升值及不断上涨的成本已经让这些企业面临转型或者关停的选择。
- 2011年08月18日伊朗新闻电视台当天援引阿巴西·达瓦尼的话说，布什尔核电站目前接近运行前夕，这意味着该核电站反应堆的测试工作已进入最后阶段。目前布什尔核电站已开始进行并网测试。
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