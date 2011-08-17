- 2011年08月18日朝鲜祖国和平统一委员会发言人当天发表谈话表示，美韩联合军演是对期盼朝鲜半岛和平的整个民族和内外舆论的严重挑战，是让朝鲜无法容忍的恶性挑衅，朝鲜祖国和平统一委员会对此予以强烈谴责。
- 2011年08月18日百度股价连续下跌与其遭到国内媒体揭露其广告投放问题有关
- 2011年08月18日本次诉讼共有约2.76万名苹果手机用户参与，该律师事务所先为其中的约2.67万人进行集体起诉，其余用户则因未成年以及委托资料不充分等因素，暂时将起诉时间推迟，待手续齐全后，该律师事务所再向法院递交起诉材料。
- 2011年08月18日土豆网17日登陆纳斯达克，但开盘即跌破发行价，下跌逾12%
- 2011年08月18日由于利率优惠，银行提供的购买不动产贷款增加。瑞士央行目前采取的遏制瑞郎升值措施增加了货币市场瑞郎现金投放量，推动了这种趋势。针对瑞士央行措施产生的这一副作用，瑞士政府将加强对按揭市场控制，以避免房地产泡沫。
- 2011年08月18日应国家副主席习近平邀请，美国副总统拜登于17日傍晚抵达北京，开始对中国进行为期6天的正式访问。
- 2011年08月18日蔡智勇说，马官方近期没有派任何官员到中国举行新闻发布会介绍燕窝的安全性。任何马政府官员到国外召开新闻发布会，必定要知会马来西亚驻当地使馆，绝不会私自行事。目前农业部正在调查举行“山寨新闻发布会”的两名人员的身份。
- 2011年08月18日熬过了艰难的7月，基金公司总算可以稍微松口气。从当前情况来看，新基金发行终于逐渐从银行揽存的“阴影”中走了出来，近期平均首募规模已经较“最低谷”时有明显回升。
- 2011年08月18日根据最新一期的营业部相对饱和地区名单，仅海南、青海、天津三省/区/直辖市无饱和区域。传统的营业部新设密集地京沪深广，均已呈现非常高的饱和度。
- 2011年08月18日限购政策扩大的消息发出后，最近很多城市已经出现恐慌性购房。 华远地产董事长任志强也表示，“就像大水蔓延一样，一道堤一道堤地漫过去，最终可能连边陲小镇的房价也变得无法承受。”他说，上半年一些非限购城市的房价上涨很快，如
- 2011年08月18日据了解，目前已拿到企业债发行正式批文，正等候发行时机的有近30家企业，融资需求上百亿元。根据Wind数据，今年前7个月，银行间市场企业债累计发行132只，累计融资1397亿元。在云投债风波爆发后，7月8日至昨日发行只数为零。
- 2011年08月18日《博鳌传消息：多个中长期楼市政策胎动》等九则
- 2011年08月18日17日，接近中信证券承销商团队的人士透露，本周中信证券将有望获得证监会香港上市的批文，8月25日参加港交所聆讯；若聆讯通过，中信证券将有望于9月中下旬启动招股上市。
- 2011年08月18日在1002家公司中，净利润同比增长的公司有731家，35家扭亏为盈，合计占76.45%。净利润增幅超过50%的公司有299家，其中，净利润增幅超过100%的公司有166家。而净利润同比减幅超过50%的公司数量为81家。
- 2011年08月18日两只亮相贝因美的社保基金组合分别是社保108组合和社保602组合。截至6月末，两者持股量分别为780.45万股和115.44万股，占据其流通股东前两名。
- 2011年08月18日据透露，方案最主要的两项内容，一是‘新三板’试点从中关村园区扩大到全国范围内的国家级高新园区；二是改革交易制度，引入做市商，提高流动性和交易活跃度。
- 2011年08月18日梳理发现，从2010年8月19日至今，被大公国际给予“AAA”评级的156家公司和机构中，不少是央企及地方政府融资平台公司债券。分析人士称，国字号大型企业受青睐尚合乎情理，但处于风雨飘摇中的城投债也评为“AAA”，则有些令人费解。
- 2011年08月18日
- 2011年08月18日2010年在全美435个国会选区中，有404个选区向中国出口增加，其中333个选区向中国的出口增速超过了向其他地区的出口增速
- 2011年08月17日平安寿险规模保费突破人民币1000亿元，同比增长20.8% ，盈利能力较高的个人寿险业务规模保费大幅增长29.3%
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