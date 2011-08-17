遭曝光百度股价连续下跌 2011年08月18日 《财经》综合报道 百度股价连续下跌与其遭到国内媒体揭露其广告投放问题有关

瑞士决定启动20亿瑞郎行动计划应对瑞郎升值 2011年08月18日 由于利率优惠，银行提供的购买不动产贷款增加。瑞士央行目前采取的遏制瑞郎升值措施增加了货币市场瑞郎现金投放量，推动了这种趋势。针对瑞士央行措施产生的这一副作用，瑞士政府将加强对按揭市场控制，以避免房地产泡沫。