- 2011年08月17日中国平安将以现金认购本次发行的股票，数量不少于8.92亿股但不超过11.90亿股。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即16.81元/股
- 2011年08月17日英拉当天表示，他信出访日本完全是为处理私人业务，不可能代表泰国政府。对于政府为何不向日本政府要求引渡他信的问题，英拉说，她的政府没有这样特殊的政策
- 2011年08月17日新航空公司由澳洲航空集团、日本航空公司和三菱集团的合资成立，将于2012年底正式运营。公司初始阶段将配备三架可搭载180名乘客的单客舱新空客A320飞机， 并计划在几年内将机队的规模增加到24架
- 2011年08月17日这片位于台州市城乡结合部的坟墓区里，有不少在坟墓旁用油布搭建起来的大棚，来自安徽、河南等地的务工者常年居住于此，他们以捡废品、打工为生。很多孩子都是在这里度过了自己的童年
- 2011年08月17日陈德铭表示出口订单的金额与数量均将有下滑，这种现象在珠江三角洲和长江三角洲地区尤为明显
- 2011年08月17日瑞士央行认为，虽然央行此前采取的措施发挥了作用，但瑞郎仍被过度高估
- 2011年08月17日分地区看，除海南、宁夏、新疆外，其他省区市的纯花生油价格均上涨，其中重庆、福建、河北的涨幅居前
- 2011年08月17日近5个月来，冰岛通货膨胀形势严峻，通胀率已从今年年初时的1.2%上升至7月时的5%，远超央行设定的把通胀率控制在2.5%之内的目标
- 2011年08月17日阎峰在一个记者会上表示，该协会曾向中国证监会多次表达了放宽H股上市规定的建议，令更多内地企业符合资格在香港上市。中国证监会的官员表示正在考虑
- 2011年08月17日英国自由民主党议员布雷克说，对犯罪分子判刑应当是“恢复正义”，并非是为了报复。但保守党议员巴韦尔说，严厉的判决是为了向犯罪分子发出明确的信息，即社会不会容忍无法无天的行为
- 2011年08月17日2011年上半年，外汇管理部门与公安机关密切配合，在广东、福建、深圳等省市开展系列打击跨境资金违规流动专项行动
- 2011年08月17日铁道部15日对外公布前7月全国铁路主要指标。今年1-7月，铁路固定资产投资为3224.1918亿元，同比减少48.9372亿元，同比下降1.5%。
- 2011年08月17日昨天（8月16日），云南楚雄市再现出租车停运，据悉此次发生停运的主要原因为出租车公司扣掉了司机们的燃油补贴。
- 2011年08月17日中俄天然气协议因价格原因尚未最终敲定，中方专家呼吁，俄罗斯应抓住中国市场这一巨大机遇，“诚心地共同培育市场”
- 2011年08月17日“相对中国传统天然气和非传统的页岩气、煤层气而言，我更看好煤层气，煤层气的产能在2013年将达到150亿立方米，未来可能会上升到300—500亿立方米，”庞昌伟说
- 2011年08月17日实施限购政策半年来，北京新建商品住宅成交均价环比限购前仅下调0.1%，同比去年仍上涨了3.1%。
- 2011年08月17日据检察机关指控，1991年至2009年，汤成奇利用职务上的便利，为他人谋取利益，单独或伙同同案犯收受他人财物折合人民币总计3901万余元，其中650万元未遂
- 2011年08月17日相信香港有智慧、有能力加强金融监管，防范金融风险，把国际金融市场波动带来的负面影响降到最低
- 2011年08月17日
- 2011年08月17日从目前市场发展的情况来看，影响价格走势的不确定因素仍然较多，市场基本面并未出现太大变化
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