瑞士央行再次提高存款准备金 2011年08月17日 瑞士央行认为，虽然央行此前采取的措施发挥了作用，但瑞郎仍被过度高估

外汇局破获10起地下钱庄涉案金额逾百亿元 2011年08月17日 2011年上半年，外汇管理部门与公安机关密切配合，在广东、福建、深圳等省市开展系列打击跨境资金违规流动专项行动

原南昌市委常委汤成奇涉受贿3901万余元受审 2011年08月17日 据检察机关指控，1991年至2009年，汤成奇利用职务上的便利，为他人谋取利益，单独或伙同同案犯收受他人财物折合人民币总计3901万余元，其中650万元未遂