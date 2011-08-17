- 2011年08月17日短期内发改委调价仍处于休眠期，但也不排除变化率尚未达到-4%，发改委下调国内成品油价格的可能
- 2011年08月17日银行融资、商圈担保融资、供应链融资三大模式，有望破解商贸企业融资难题
- 2011年08月17日预计随着旺季的到来及保障房和水利工程的集中建设，水泥价格在下半年至明年将继续上涨
- 2011年08月17日上午如此赤裸裸和肆无忌惮的抢筹，和下午意外停牌等举动，不得不令投资者起疑
- 2011年08月17日银广夏造假被曝光之后曾出现15个跌停，媒体报道紫鑫药业涉嫌采用类似手法造假。经过10送10的转股之后，兴业基金旗下的三只基金合计持有1400万股，以停牌前的每股20.71元的价格，其合计市值超过3亿元。
- 2011年08月17日受工人工资低、人民币不断升值等因素影响，中国一些出口企业将总部和研发部门留在国内，将生产环节向东南亚国家转移
- 2011年08月17日中国希望人民币能成为新的锚货币之一，而香港将继续成为中国资本账户开放和货币国际化的试验场
- 2011年08月17日国有企业应交税费17585.1亿元，同比增长25.4%
- 2011年08月17日中国体育用品行业增速趋缓，目前行业内竞争激烈，决胜的关键将取决于品牌
- 2011年08月17日2011年7月28日20时左右，广西贵钢公司发生煤气泄漏，导致部分民工及附近居民共有114人入院就诊，病情稳定，没有发生中毒者死亡的情况
- 2011年08月17日1-7月，国有企业累计实现利润总额13359.9亿元，同比增长24.4%，7月比6月环比下降5%。国有企业累计实现净利润9993.6亿元
- 2011年08月17日热钱流入境内的压力增大根源，在于境内外利差越来越大，下半年利差有进一步增大的趋势
- 2011年08月17日库尔德工人党发言人说，该组织对土耳其安全部队士兵发动了伏击，过程长达2个多小时，数名士兵死亡
- 2011年08月17日此间观察家认为，要想绑住欧债危机背后虎视耽耽的投机之手，不让其肆意妄为，避免投资者依赖错误和没有根据的谣言作出判断，欧洲的步子恐怕还需要迈得更大一些
- 2011年08月17日在今日（8月17日）举行的2011博鳌房地产论坛上，建设部政策研究中心主任陈淮表示，我国面临着城市结构严重失衡的问题，政府作为保障房的唯一供应者，应该永远履行社会公共基本角色。
- 2011年08月17日在今日（8月17日）举行的2011博鳌房地产论坛上，建设部政策研究中心主任陈淮表示，我国面临着城市结构严重失衡的问题，政府作为保障房的唯一供应者，应该永远履行社会公共基本角色。
- 2011年08月17日联邦风险评估研究所的结论是，目前德国市场上供应的被称为儿童奶的各种奶产品并不适合1至3岁儿童的营养需求。对健康儿童来说，在保证平时不挑食的同时饮用脱脂奶就可以保证营养需求
- 2011年08月17日在用于生产燃料乙醇的一种细菌——热纤梭菌中，新发现的基因决定着细菌对乙醇的耐受力
- 2011年08月17日当鸟类面临栖息地破坏、天敌威胁和环境污染等生存压力时，自身可分泌一种名为皮质酮的荷尔蒙。鸟类体内皮质酮含量越多，表明其更处于压力状态
- 2011年08月17日研究人员认为，这一发现为治疗老年痴呆症提供了一个全新思路。他们相信将来可以由此开发出一种定位准确且副作用小的老年痴呆症新疗法
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