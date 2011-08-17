警惕欧债背后的肆意投机 2011年08月17日 此间观察家认为，要想绑住欧债危机背后虎视耽耽的投机之手，不让其肆意妄为，避免投资者依赖错误和没有根据的谣言作出判断，欧洲的步子恐怕还需要迈得更大一些

美发现可提高生物燃料生产效率的细菌基因 2011年08月17日 在用于生产燃料乙醇的一种细菌——热纤梭菌中，新发现的基因决定着细菌对乙醇的耐受力