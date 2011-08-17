- 2011年08月17日如果家中不止一位胞兄或胞姐患有孤独症，那么较年幼的孩子得孤独症的风险会提高到32%以上
- 2011年08月17日百度股价的高低与这笔广告费支出呈现出正相关：百度广告费大增，则其股价可看好；反之则最好看空
- 2011年08月17日肖沙尔在书中指出，人体每天会产生近10万个新细胞，这些新细胞如果无法获得足够的营养，其质量就会下降，从而引发机体衰老。想要延缓衰老，就必须为新生细胞提供足够的营养，这就需要合理健康的饮食来补充
- 2011年08月17日传统的诊断方法，需要在实验室中培养取自病人的细菌样本，时间可长达数十天。英国《应用微生物学杂志》刊登的一份最新研究报告说，瑞士和墨西哥研究人员开发出的新诊断方法只要五六天就能得出结果
- 2011年08月17日
- 2011年08月17日研究人员表示，适度摄入咖啡因或许可以预防皮肤癌。此外，由于咖啡因还能直接吸收紫外线，它还可以作为防晒剂使用
- 2011年08月17日韩国目前苹果手机用户超过300万，参与本次集体次诉讼的用户不到1%。该律师事务所计划于本月17日至31日进行第二次参与者征集活动
- 2011年08月17日
- 2011年08月17日国务院总理温家宝17日主持召开国务院常务会议，讨论通过《中国老龄事业发展“十二五”规划》，研究部署进一步做好社会保险基金管理工作
- 2011年08月17日在未来的8-12个月，市场通常预期大概还有2.8万亿左右，月均算下来5000亿，没有明显放松，紧缩仍在进行中
- 2011年08月17日从国际航空运输协会处了解到，受累于航油价格狂涨，上半年全球航空公司亏损近8亿美元，但是中国航空公司上半年却盈利127.8亿元，同比增长26%。
- 2011年08月17日铁道部是在8月16日宣布王勇平职务变动的，铁道部一名负责人还表示，王勇平的级别待遇没变
- 2011年08月17日据江苏省住建厅相关负责人证实，住建部已于7月底向各省、市、自治区房地产主管部门下发通知，要求各地对照“五条标准”先行自查，并据此拟定需要纳入限购范围的二三线城市名单。
- 2011年08月17日大成基金认为，在美欧两大市场出现剧烈震荡、复杂国际局势对香港金融环境带来较大冲击的背景下，中央出台扶助香港经济的优惠政策，促进和加强中港两地合作，能够鼓舞香港市场信心
- 2011年08月17日2011博鳌房地产论坛8月17日在海南举行，著名经济学家、建设部政策研究中心主任陈淮在演讲中表示，能否解决农民工、农村人口向城市稳定的有序转移和定居落户，这才是中国城市化面对第一大挑战。
- 2011年08月17日2011博鳌房地产论坛8月17日在海南举行，著名经济学家、建设部政策研究中心主任陈淮在演讲中表示，能否解决农民工、农村人口向城市稳定的有序转移和定居落户，这才是中国城市化面对第一大挑战。
- 2011年08月17日对调控政策落实不到位、房价上涨过快的城市进行约谈。已实施住房限购措施的城市要继续严格执行相关政策；限购范围仅限于城市局部区域、部分房屋类型等的要尽快调整，从严执行
- 2011年08月17日根据海关统计，2011年1-4月，中美双边贸易总额达1337.2亿美元，同比增长24.8%
- 2011年08月17日“看不到竣工所形成的巨大积压，我们没有办法说这个市场是不好的或者说因为调控政策证明我们市场已经出现了泡沫。”任志强说道。
- 2011年08月17日
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