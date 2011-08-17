孤独症患者胞弟或胞妹再患此症风险高 2011年08月17日 如果家中不止一位胞兄或胞姐患有孤独症，那么较年幼的孩子得孤独症的风险会提高到32%以上

新方法可快速廉价诊断肺结核 2011年08月17日 传统的诊断方法，需要在实验室中培养取自病人的细菌样本，时间可长达数十天。英国《应用微生物学杂志》刊登的一份最新研究报告说，瑞士和墨西哥研究人员开发出的新诊断方法只要五六天就能得出结果

美国副总统拜登抵京 开始为期6天正式访问 2011年08月17日

美研究发现咖啡因具有抗皮肤癌效果 2011年08月17日 研究人员表示，适度摄入咖啡因或许可以预防皮肤癌。此外，由于咖啡因还能直接吸收紫外线，它还可以作为防晒剂使用