- 2011年08月17日
- 2011年08月17日据悉，1号机组发生爆炸后，工作人员也讨论了如何防止2号机组和3号机组发生爆炸，但是由于核辐射强度高，作业未能实施，最后14日3号机组也发生了爆炸
- 2011年08月17日8月初，欧盟执委会计划对中国出口自行车及自行车零件的反倾销关税延长至2016年，最高达48.5%。
- 2011年08月17日经济产业省原子能安全保安院于当天下午发放了检查完毕证书，3号机组恢复了商业运转。这是福岛第一核电站事故后首次有核电机组恢复商业运转
- 2011年08月17日枯叶剂对策会议本部等市民团体17日举行记者会，公布了由市民团体成员组成的调查组就“卡罗尔军营”附近地区环境污染情况展开的调查结果
- 2011年08月17日朱中一表示希望政府能将短期的调控政策与中长期制度结合起来。
- 2011年08月17日此前，朝中社本月5日报道称，受强降雨影响，朝鲜全境已有30余人死亡，6480余栋住宅被毁，15800余人失去房屋
- 2011年08月17日【《财经》综合报道】 据法制晚报消息，铁道部相关人士透露，哈尔滨铁路局党委书记韩江平将出任铁道部新闻发言人。这是铁道部八年来新闻发言人首次换人，也是继王勇平之后的第二任新闻发言人。
- 2011年08月17日短短10年间，韩国对美国的贸易依存度缩小一半以上，而对中国的贸易依存度增加了2倍以上
- 2011年08月17日在8月17日开幕的2011博鳌房地产论坛上，海尔地产集团董事长兼首席执行官卢铿表示，目前地方政府的债务问题，开发商资金的问题，保障房问题等等积压到一起，现在是中国房地产市场最乱的时刻。
- 2011年08月17日“谁也不敢说自己没房，包括农民工，你只能说你住的房子小。”任志强认为，现在中国不是无房时代，只是进入了改善阶段，但中国要改善住房质量“不依赖市场绝对不可能”。
- 2011年08月17日新华社广州8月17日专电 海关广东分署17日发布统计数据，2011年前7个月广东省进出口贸易总值为5134亿美元，比去年同期增长24％。今年以来累计月进出口增幅首次低于全国，比全国25．1％的增幅低1．1个百分点。其中累计出口2971．2亿美
- 2011年08月17日朱中一认为中央政府对房地产市场调控方向不动摇力度不放松。
- 2011年08月17日“中国不是社会公开的保障性住房大量供给的制度，而是用权力和寻租隐藏的一个保障性住房的制度，这个制度从来没有停止过。”任志强说道。
- 2011年08月17日朱中一表示当前进行的房地产调控方向不动摇，力度不放松，房价上涨过快的二、三线城市也要采取必要的限购措施。
- 2011年08月17日允许以人民币境外合格机构投资者方式(RQFII)投资境内证券市场，起步金额为200亿元
- 2011年08月17日英国国会媒体委员会16日公开古德曼2007年3月信件的内容，信中指责《世界新闻报》在他入狱后将他解雇
- 2011年08月17日孟晓苏说，RIETs(房地产投资信托基金)可以一举两得，一方面可以解决保障房持有困难，一方面可以激活低迷的股市。
- 2011年08月17日据报道，出事游轮已“56岁高龄”，且严重超载，重燃人们对俄罗斯官员玩忽职守、腐败以及基础设施落后等问题的担忧
- 2011年08月17日今年前7个月，我们看到已经开工率超过了70%，达到了72%，这是一个可喜的现象，我们要为好事说好话。
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