全球大宗商品价格上涨冲击广东外贸进出口 2011年08月17日 新华社广州8月17日专电 海关广东分署17日发布统计数据，2011年前7个月广东省进出口贸易总值为5134亿美元，比去年同期增长24％。今年以来累计月进出口增幅首次低于全国，比全国25．1％的增幅低1．1个百分点。其中累计出口2971．2亿美