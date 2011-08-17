荷兰专家认为解决欧债危机应分三步走 2011年08月17日 欧债危机并非无解，为了让欧洲经济重回健康发展轨道，欧盟应该迈出关键三步

德国经济前景依然看好 2011年08月17日 今年第二季度德国经济仅比前一季度增长0.1%,经济专家认为，尽管第二季度德国经济增速放缓，但下半年仍有望保持强劲增长