- 2011年08月17日这是伦敦和英格兰其它城市上周发生骚乱和抢劫商店事件后，法官对肇事者做出的最严厉的量刑
- 2011年08月17日回顾十多年来，我们在建设两个体系方面已经几次走弯了，“教训是深刻的，经验也是足够。”
- 2011年08月17日目前已在大连、南通、哈尔滨有城市综合体项目，预期完工后可实现600多亿元销售额
- 2011年08月17日今年上半年，东北三省经济继续保持快速增长势头，平均增速高出全国3.5个百分点。这也是自2008年以来，东北地区经济增速连续高出全国增速3个百分点以上
- 2011年08月17日旧金山湾区地铁系统管理局(简称湾区地铁)的警员上月开枪打死一名45岁男子。此事引起民众不满，一些人号召在8月11日展开示威。为了阻止群众利用手机互通消息，湾区地铁在当天切断数个列车站内的手机信号
- 2011年08月17日在8月17日开幕的2011博鳌房地产论坛上，华远地产股份有限公司董事长任志强表示，唯有改变现有的土地制度，才能让房价趋于稳定。
- 2011年08月17日国民经济研究所所长樊纲于16-19日举行的博鳌房地产论坛上发表演讲，表示标普下调美国主权债务评级，从一定意义上来说有闹剧的味道。
- 2011年08月17日面对如此丰富的产品盛宴，汇添富何仁科教会投资者应依什么标准来抉择？为此，我们可从国际和国内指数产品发展脉络来剖析。
- 2011年08月17日该委员会在互联网上公布了一封由《世界新闻报》前王室新闻主编古德曼的函件。古德曼此前因为承认窃听王室工作人员的电话而在2007年1月被判刑4个月
- 2011年08月17日早盘短暂走高后回调，整日呈现窄幅震荡的格局。尾盘沪指一度失守2600点，但很快拉升，沪指险守2600点
- 2011年08月17日今年已有1500多人由于搭乘不安全的船只、船上缺乏合格船员等原因而在海上丧生
- 2011年08月17日有房地产专家认为，极小屋户型或成为未来大城市发展的趋势
- 2011年08月17日海南鸡蛋价格每斤6.71元，达全国最高。此外，大约七成省区市的鸡蛋价格在每斤5元以上。监测显示，全国鸡蛋价格比去年同期上涨了17.5%。
- 2011年08月17日日本新闻网认为，拜登此次亚洲之行显然是为了强化与中国的关系，而并非为了与日本深谈后50年日美同盟关系
- 2011年08月17日HTC要求禁止苹果向美国进口和出售侵权产品。
- 2011年08月17日冯伟林，男，汉族，现年48岁，湖南湘潭人，大学文化，中共党员。冯伟林妻子原为湖南省公安厅一名干部，2010年因涉嫌经济问题被有关部门立案调查
- 2011年08月17日《世界报》指出，欧元区经济如此缓慢增长的主要原因是德法这两个最大经济体的衰弱
- 2011年08月17日目前距离康菲公司实现“两个彻底”的限期仅剩半月时间，国家海洋局海洋环境保护司督促康菲公司严格按照法律法规的规定和国家海洋局的限期要求，于2011年8月31日前封堵B平台附近溢油源，清理完毕C平台泄漏的海底油污。
- 2011年08月17日欧债危机并非无解，为了让欧洲经济重回健康发展轨道，欧盟应该迈出关键三步
- 2011年08月17日今年第二季度德国经济仅比前一季度增长0.1%,经济专家认为，尽管第二季度德国经济增速放缓，但下半年仍有望保持强劲增长
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