北京一警用直升机训练返航途中坠落密云水库 2011年08月17日 针对近期暴雨频发，北京市远郊区县出现人员受困等情况，17日上午，北京警方警用直升机在密云山区进行搜救训练，9时12分训练结束。返航途中，一架警用直升机突然坠落密云水库，机上5名机组成员落水，目前已救起1人，无生命危险。