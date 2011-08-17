- 2011年08月17日各大基金公司围绕着深市旗舰指数——深证300指数进行的相关产品开发和面世节奏也明显加快。除了深300ETF之外，深300LOF、深300风格指数和相关产品都在陆续登场
- 2011年08月17日新华联的确正在接洽太子奶，但具体情况要十几天后才公布。
- 2011年08月17日拜登此行的重中之重是经济问题
- 2011年08月17日黄金市场在投机性需求推动下已陷入泡沫，金价将面临巨大下行风险
- 2011年08月17日国务院副总理李克强宣布了一系列支持香港金融业的政策，然后由中国人民银行行长周小川披露细节，当中十项措施。
- 2011年08月17日新债一级市场明显回暖，债市出现中期拐点
- 2011年08月17日8月16日，跨国能源巨头壳牌在中国的第一个润滑油技术服务中心在珠海高调投入运营，这也是其投资10亿元在珠海建立润滑油生产基地的一部分。
- 2011年08月17日标普认为，谷歌收购摩托罗拉移动会给企业和股票处于风险中。尽管收购了一些专利，但可能还不足以保证Google Android系统摆脱专利问题的烦恼。
- 2011年08月17日周小川在论坛上透露，为支持香港发展人民币离岸中心，内地企业赴港发行人民币债规模将增至500亿元，金融和非金融企业各占一半。他还表示，内地将尽快修改管理办法，支持港企以人民币直接到内地投资。
- 2011年08月17日三年期国债息率定为0﹒6%，低于市场预期1%，发行规模为200亿元，认购额则高达690亿元。
- 2011年08月17日内地赴港发行人民币债券主体将进一步扩大至境内企业，境内企业发债规模提高至500亿元。
- 2011年08月17日国务院副总理李克强17日在香港出席国家“十二五”规划与两地经贸金融合作发展论坛，并公布一系列中央政府支持香港进一步发展、深化内地和香港经贸、金融等方面合作若干新的政策措施。
- 2011年08月17日除了正处发行期的汇添富深证300ETF、华安深证300LOF之外，目前获批的尚未发行的包括交银深证300价值ETF及其联接基金等
- 2011年08月17日有消息称国家发改委牵头下发了一份通知称，要求自8月5日起至国家规范发展主题公园的具体措施出台前，各地一律不得批准建设新的主题公园项目。同时，已经办理审批手续但尚未动工建设的项目，也不得开工建设。
- 2011年08月17日针对近期暴雨频发，北京市远郊区县出现人员受困等情况，17日上午，北京警方警用直升机在密云山区进行搜救训练，9时12分训练结束。返航途中，一架警用直升机突然坠落密云水库，机上5名机组成员落水，目前已救起1人，无生命危险。
- 2011年08月17日八月黄金期货结算价涨26.90美元，至每盎司1782.40美元，涨幅1.5%，创下近月交割的黄金期货合约的纪录高点
- 2011年08月17日近期水利部牵头组织课题组赴六大沿海省市调研海水淡化发展情况。业内人士透露，相关调研报告将为海水淡化纳入国家规划以及地方水资源配置提供决策支撑。
- 2011年08月17日由于通货膨胀不断加剧，公司成本增大，挤压了产品利润空间
- 2011年08月17日2010年末，中国整个保险业的总资产突破5万亿，如果按照保监会规定的5%的投资上限计算，保险业有2500亿元资金可以进入PE市场
- 2011年08月17日专家称，性别比长期严重失衡是社会背负的“高利贷”，其深远危害“不亚于上世纪中叶的人口膨胀”。
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