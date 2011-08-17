- 2011年08月17日发改委称，今年前7个月，民营企业进出口增速快于国营和外资企业。
- 2011年08月17日发改委称，一些出口企业有将产业向国外转移的动向。
- 2011年08月17日银监会主席刘明康表示，地方政府融资平台贷款整改和风险化解工作有序推进，风险可控。
- 2011年08月17日截至6月末，该行贵金属业务交易量已超过8.5万吨，相当于2010年全年交易量的3.5倍；贵金属业务交易额突破8400亿元，较2010年全年交易额增长93%
- 2011年08月17日7月份，我国外贸进出口总额3187.7亿美元，比上年同期(下同)增长21.5%。其中出口1751.3亿美元，增长20.4%，创历史新高。
- 2011年08月17日李克强表示，将允许以人民币境外合格机构投资者方式(RQFII)投资境内证券市场，起步金额为200亿元。
- 2011年08月17日“我们将在内地推出港股组合ETF(交易所交易基金)，继续支持内地企业赴港上市，允许内地港资法人银行参与共同基金销售业务。”
- 2011年08月17日香港发展人民币离岸中心有它的优势，国家需要和香港优势的结合，必然有利于香港发展为人民币离岸业务中心。
- 2011年08月17日李克强表示，把跨境贸易人民币结算范围扩大到全国，开展外资银行以人民币增资试点，支持香港企业使用人民币到境内直接投资。
- 2011年08月17日当地时间8月17日，美国总统奥巴马表示，他将向国会提交一份“全面的”削减赤字计划，作为解决美国财政问题的措施之一，但他并未透露减赤计划细节
- 2011年08月17日目前浙江市场上被检出高含量亚硝酸盐的“问题血燕”，已全部下架封存
- 2011年08月17日土豆是在上周市场传闻百度将要收购土豆的背景下完成IPO的
- 2011年08月17日从网友发言来看，有很多人认为王勇平只是“替罪羊”。新浪微博网友@天使-诱惑-星星评论称，“明显的替罪羔羊，这家伙其实也倒霉的”。
- 2011年08月17日商务部16日发布的数据显示，连续三周停止上涨的猪肉价格止跌反弹，业内人士预计今年仍将高位运行。
- 2011年08月17日刘明康认为，今年上半年，房地产调控成果已经开始显现。只要我们落实好风险防控各项措施，相关信贷风险是可控的。
- 2011年08月17日北约对利比亚军事行动发言人罗兰·拉瓦16日说，过去几天反对派武装在利比亚西北部夺取战略要地，同时在米苏拉塔和东部布雷加地区的战斗中也取得明显进展，反对派正控制通往首都的黎波里的主要门户。
- 2011年08月17日从2008年国家启动大豆临储储备以来，国储系统总计收购了大约1100万吨国产大豆，扣除去年11月底以来定向低价销售的国储大豆，接下来再经过定向销售400万吨国产大豆之后，那么国储剩余大豆估计约为140万吨
- 2011年08月17日2010年中国60岁及以上老年人口已达1.7765亿，占总人口的比重达13.26%，与2000年第五次全国人口普查相比，上升了2.93个百分点。
- 2011年08月17日韩国与中国合作的比重已远超其与美国的比重。韩国银行（央行）和关税厅当天称，2010年上半年韩国进出口5329亿美元额度中，韩国对中国贸易额以1075亿美元占20.2%，占比仅次于去年上半年，为历史第二高纪录
- 2011年08月17日进入8月，贵州大部分地区旱情仍维持并呈发展态势，全省农作物受灾面积1566万亩，有300多万人、126万头大牲畜发生临时饮水困难。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富