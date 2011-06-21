新型癌症疫苗有望用于治疗前列腺癌 2011年06月21日 与普通疫苗起预防感染的作用不同，癌症疫苗的作用是诱使免疫系统攻击已经存在的肿瘤，从而帮助治疗癌症

空客波音宣布大额订单为民航业复苏助力 2011年06月21日 第49届巴黎-布尔歇国际航空航天展览会（巴黎航展）20日开幕当天，世界航空业两大巨头美国波音公司和欧洲空中客车公司分别将大额订单收入囊中

更多中国超级计算机进入全球500强排行榜 2011年06月21日 排行榜显示，中国的超级计算机数量不断增加，包括实测运算速度达2600万亿次的“天河一号”和排名第四的“星云”在内，进入排行榜的超级计算机系统已达62个，第三名德国是30个

比亚迪２１日网上申购 2011年06月21日

泰富电气确定CEO私有化方案令股价大涨 2011年06月21日 泰富电气(NASDAQ：HRBN)20日发布公告称，同意董事长兼首席执行官杨天夫联手盘实资本(Abax Global Capital)以每股24美元的收购价格对其进行私有化。受此影响，泰富电气股价当天大涨近60%。

央行将增加今年熊猫金银币最大发行量 2011年06月21日 央行发布公告称，将增加2011版熊猫金银纪念币部分规格的最大发行量。