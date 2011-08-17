叙利亚军队开始从动乱城市代尔祖尔市撤离 2011年08月17日 代尔祖尔省省长萨米尔·谢赫说：“我强调军队没有对市民进行轰炸，你们看到人们是欢迎军队的。代尔祖尔市的一些政府机构遭到袭击，其中包括省政府大楼。现在局势好转，城市已没有武装分子了。”

欧洲经济数据疲软提振 国际金价16日再创新高 2011年08月17日 由于当天发布的欧洲经济数据表现疲软再度提振避险需求，纽约商品交易所黄金期货价格16日连续第二个交易日上扬并创下收盘价历史新高