- 2011年08月17日为经营中药材贸易和扩大中药材种植基地规模，公司上半年期间费用全面增长
- 2011年08月17日最大竞争对手陆良和平深陷铬渣倾倒危机，不排除被关停的可能，兄弟科技放量涨停
- 2011年08月17日刘明康表示，对所谓“影子银行”活动，应高度警惕，密切监测。
- 2011年08月17日四川省消委会于8月15日在国内发布首个电动浴足盆比较试验报告。报告显示：14组样品中就有6组样品不符合国家相关标准要求，合格率仅为57.1%
- 2011年08月17日即使美国能避免经济衰退，经济学家们认为，2012年经济将以2.5%的增长率缓慢发展，低于4月份公布的3.1%的调查结果。而经济增长率必须超过3%，才能大幅降低失业率
- 2011年08月17日国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯蒂娜•拉加德15日警告各国政府不要削减开支以避免引发新的经济衰退，令自2008年危机以来脆弱的经济复苏陷于停滞
- 2011年08月17日杭州所有的市管干部不论级别高低、官职大小都不再配备公车。
- 2011年08月17日上周全国水泥市场价格继续小幅向上波动，环比前一周上涨0.04%。据悉，在旺季因素即将来临外，受限电影响，上周广州、贵阳、广西北流等部分地区水泥价格上调10-40元/吨
- 2011年08月17日8月24日起，将按调整后新的列车运行图和票价预售车票
- 2011年08月17日据中国人民银行网站消息，央行于8月16日（周二）发行的1年期央票参考收益率7周以来首度上升，报3.584%，较上周提高了约9个基点。
- 2011年08月17日航运市场持续低迷，折旧和燃油成本增加，中海发展业绩短期难现亮点
- 2011年08月17日环境保护部副部长李干杰近日也表示，农村环境问题很多，形势相当严峻，农村环境整治任务非常繁重。
- 2011年08月17日分析人士表示，福田汽车目前销售数据下滑将带来市场估值探底，一旦销售数据下滑趋势出现起稳迹象，反而可能带来公司估值水平的回升
- 2011年08月17日尽管因快速扩张，飞亚达利润增速持续快于收入增速，但分析师指出，持续开店意味着飞亚达未来可能产生持续的再融资需求
- 2011年08月17日全资子公司拟出资6600万美元收购吉尔吉斯共和国的金矿企业
- 2011年08月17日贝因美2011年第二季度毛利率，净利润创3年新高，公司上半年完成净利润为2011全年市场一致预期的37%
- 2011年08月17日调查窃听丑闻的英国下议院文化委员会的议员表示，他们可能会再次传唤质询默多克。该委员会在互联网上公布了一封由《世界新闻报》前王室新闻主编古德曼的函件。古德曼在信中称，因为窃听将其解雇“不合道理”。
- 2011年08月17日8月16日，春秋航空获民航局的批复，获得京沪航线经营权，9月中下旬开始运营。春秋航空成为国内首家获得京沪航线运营的民营航空公司
- 2011年08月17日代尔祖尔省省长萨米尔·谢赫说：“我强调军队没有对市民进行轰炸，你们看到人们是欢迎军队的。代尔祖尔市的一些政府机构遭到袭击，其中包括省政府大楼。现在局势好转，城市已没有武装分子了。”
- 2011年08月17日由于当天发布的欧洲经济数据表现疲软再度提振避险需求，纽约商品交易所黄金期货价格16日连续第二个交易日上扬并创下收盘价历史新高
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