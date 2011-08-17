- 2011年08月17日金融时报称，欧洲最大的经济体意外发生经济减速，将让人们更加担心全球经济放缓及可能引发的二次衰退，这也让欧元区的决策者面临更加复杂的挑战，目前他们正在寻求解决该地区愈演愈烈的债务危机
- 2011年08月17日8月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3996元。
- 2011年08月17日这项计划涵盖包括亚拉巴马和佛罗里达等11个州，以及华盛顿特区，总额为3．6亿美元。该计划旨在落实去年秋天奥巴马总统签署的小企业就业法的一项政策。
- 2011年08月17日法德两国领导人建议欧元区经济政府由现任欧洲理事会常任主席范龙佩出任主席，协调欧元区成员国的经济和财政政策。法德还建议所有17个欧元区成员国应实施名为“黄金准则”的财政平衡政策，减少财政赤字。
- 2011年08月17日刘志波承认尚德拥有创新中意的股份，但仅占5.1%。根据捐赠协议，创新中意不是受捐人，而是代为实施捐赠物资发放工作，它不具有捐赠物资的所有权
- 2011年08月17日罗凡华称，4月28日，他将5万元现金转账支票交给中华慈善总会，对方才开具了1500万元的免税发票。
- 2011年08月17日近日，山西省吕梁地区的临县木瓜坪乡庞庞塔村因煤矿的开采而塌陷。
- 2011年08月17日山西焦炭行业协会16日宣布，当地焦炭价格在7月基础上涨60元/吨。此前，8月3日，经过近3个月稳定之后，河北、山西、山东三家焦协开会决定涨价
- 2011年08月17日山西焦炭行业协会16日宣布，当地焦炭价格在7月基础上涨60元/吨。此前，8月3日，经过近3个月稳定之后，河北、山西、山东三家焦协开会决定涨价
- 2011年08月17日财政部副部长李勇表示，我国国债偿还能力较强，财政状况总体安全稳健。目前香港已成为最大的离岸人民币资金池。
- 2011年08月17日奥地利财政部长玛丽亚·费克特16日在奥地利新闻广播第一台的午间访谈节目中说，奥地利政府反对用发行欧洲共同债券的办法来应对目前席卷欧元区的主权债务危机
- 2011年08月17日7月以来，我国钢材价格出现小幅上涨，用钢需求旺盛。近期宝钢已上调9月份钢材出厂价，国内主流钢厂也跟随调价
- 2011年08月17日中国人民银行8月16日公布的初步数据显示，今年7月份，工、农、中、建国有四大行新增贷款2056.06亿元，较6月份多增加73.57亿元
- 2011年08月17日
- 2011年08月17日将于本周五召开的今年第57次创业板发审委工作会议将审核重庆梅安森科技股份有限公司的首发申请。据上海证券报报道称，查阅公司预披露文件，短短3年内的一系列股权转让，让公司的实际股东逐步从幕后走到台前，其中的过程颇值得玩味。
- 2011年08月17日“某些媒体连断章取义都不是”，卡梅伦在下议院的发言、质询的记录全文，通篇找不出一个关闭、屏蔽字样，所要评估的针对骚乱分子（而非社会化媒体）的措施，也是在确定其策动暴力犯罪活动之后才评估是否阻断其通联，且做法本身是否适
- 2011年08月17日为有效防范地方政府性债务风险，近几年来，国家出台一系列措施，2010年6月，国务院专门下发了通知，从多方面对加强地方政府融资平台公司管理工作进行全面部署，各相关部门也相继从担保、风险控制等规范地方政府融资平台
- 2011年08月17日正是沧州纵横成为让中钢集团失足的一个大陷阱。由于沧州纵横管理粗放造成生产进度受阻，资金回流缓慢，使得其对中钢的欠款日益加大。2007年至2010年间，中钢为沧州纵横累计垫资、预付款项超过100亿元。
- 2011年08月17日“借壳传闻的失实责任看似要由媒体承担，但事实上，这类消息如来源不明又怎能引起舆论传播甚至资本追捧呢？我们有理由猜测消息的来源是否与公司管理层有着千丝万缕的联系。”一位券商分析师称。
- 2011年08月17日16日，国家人口计生委、公安部、卫生部、国家食品药品监管局、总后勤部卫生部、全国妇联等六部门联合召开全国集中整治“两非”专项行动电视电话会议。
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