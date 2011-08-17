美政府宣布推出小企业信贷计划 2011年08月17日 这项计划涵盖包括亚拉巴马和佛罗里达等11个州，以及华盛顿特区，总额为3．6亿美元。该计划旨在落实去年秋天奥巴马总统签署的小企业就业法的一项政策。

奥地利财政部长反对发行欧洲共同债券 2011年08月17日 奥地利财政部长玛丽亚·费克特16日在奥地利新闻广播第一台的午间访谈节目中说，奥地利政府反对用发行欧洲共同债券的办法来应对目前席卷欧元区的主权债务危机