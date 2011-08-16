- 2011年08月17日“美国人民的能力将在与同他们能力相当的人民的真诚竞争中得到提高。中国人民正是这样的人民。我欢迎两国间健康和公平的竞争，因为我相信，这将刺激我们共同创新，我们也都能从中获益。”
- 2011年08月17日多位接近中国平安、深发展的知情人士称，此次深发展可能是通过向中国平安定向增发的方式募集资金，以补充深发展的资本，融资规模可能超过100亿元。
- 2011年08月17日杨再平表示，对于存量贷款，银监会要求各银行以平台客户为单位，按照额度、期限、风险状况等因素，落实具体责任人，逐户制订整改计划，对贷款条件、贷款合同、抵押担保等方面进行全面整改。
- 2011年08月17日在美债危机阴云笼罩，美国大选前哨战已经打响的双重背景下，拜登此访的多重议题颇受各界关注
- 2011年08月17日尚在试点之中的新三板目前仍有很多不足，正是因为存在诸多问题，新三板试点扩容一事才备受瞩目，市场普遍预期，在试点扩容之际，监管层将借势改革完善市场制度和规则。
- 2011年08月17日要加强各部委间协调，抓紧制定促进物联网发展的指导意见，明确物联网产业发展的定位与路线
- 2011年08月17日有知情人士称，王勇平职务的调整可能就是近几天做出的决定。这一调整应与王勇平在温州事故新闻发布会表现欠妥有关。
- 2011年08月17日民生金融租赁常务副总裁王蓉介绍，国内的租赁公司融资渠道一般都非常单一，主要靠银行借款，这一比例可能高达80%甚至90%以上，“当货币政策转向稳健，其稳定性就会受到很大影响。”
- 2011年08月17日8月16日，国防部对所谓的我国窃取美直升机技术的外媒报道进行了回应，国防部称，该报道毫无根据，十分荒唐。
- 2011年08月17日中国国务院副总理李克强8月16日在香港表示，内地将进一步扩大对港服务业开放，提升两地服务业合作发展水平。
- 2011年08月17日对于央企下一阶段如何进行内部资源整合，国资委特别强调央企要主动做好业务剥离，尤其是剥离非主业、非战略性业务。“即使是盈利的业务，如果不符合公司发展战略，也要坚决退出。”
- 2011年08月17日外管局表示，下半年我国外汇收支可能仍将面临较大净流入压力，外管局将继续严厉打击跨境资金违规流动，特别是对“热钱”流入保持高压态势。
- 2011年08月17日《二三线城市限购标准出炉 各地执行在即》等九则
- 2011年08月17日住建部已经下发文件，要求各省在8月20日之前上报所辖区内各城市的上半年房地产市场调控工作情况，并给出限购五大标准。这意味着住建部已经在督促地方政府，预计8月份二三线城市限购令靴子落地。
- 2011年08月17日住建部已经下发文件，要求各省在8月20日之前上报所辖区内各城市的上半年房地产市场调控工作情况，并给出限购五大标准。这意味着住建部已经在督促地方政府，预计8月份二三线城市限购令靴子落地。
- 2011年08月17日
- 2011年08月17日
- 2011年08月17日
- 2011年08月16日云南省曲靖市政府新闻办8月16日通报，将对云南省陆良化工实业有限公司现存的14.8万吨铬渣，按照国家环保要求重新选址搬迁并作无害化处理。
- 2011年08月16日惠誉重申了对美国主权信贷评级的AAA顶级评价，并确定该评级的前景为稳定。
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