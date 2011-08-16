- 2011年08月16日目前，浙江市场上被检出高含量亚硝酸盐的“问题血燕”，已全部下架封存。
- 2011年08月16日作为对数星期来大规模民众抗议浪潮的反应，以色列议会中断夏季休假，于8月16日召开紧急会议，辩论社会政策
- 2011年08月16日草案规定，国际原子能机构每隔10年可对各国核能管制部门的安全对策等进行1次评估
- 2011年08月16日这些纵火发生在柏林一处住宅区，包括奔驰轿车在内，总共有十几辆轿车被人蓄意放火焚烧，警方正在调查案件背后是否存在政治动机
- 2011年08月16日上海市房管局16日透露，上海的部分区下半年将会试点廉租房先租后售的政策，让困难群众有希望逐步改善住房条件。
- 2011年08月16日中国开展对非农业合作出发点是提高非洲粮食生产能力，促进非洲的粮食安全，而不是为了保障自身的粮食安全，中国没有从非洲拿走一粒粮食
- 2011年08月16日此次公布的44个部门2010年“三公经费”决算总额接近4.4亿元，2011年预算总额接近4亿元，两者相差4000万元左右。
- 2011年08月16日康菲公司于14日发现，有少量油滴从蓬莱19－3油田C平台附近已回收油基泥浆之处的海底冒出
- 2011年08月16日壳牌集团说，他们已经关闭了主要的漏油管道。据悉，虽然第二个漏油点比较小，但是潜水人员却很难进去，修补漏油
- 2011年08月16日此前有媒体报道称：祁有山“1962年1月生，1964年4月加入中国共产党。”天涯论坛一条“一局长两岁入党”的帖子引起网民关注
- 2011年08月16日要求商家每一次煎炸都使用新油，在成本上，无论商家还是买家都无法承受。滤油、快速检测是目前行业内通行的油质管理系统。
- 2011年08月16日
- 2011年08月16日美债危机及其对全球经济和中国在美资产安全性的影响问题以及对台军售等涉及中国核心利益的问题将成为双方讨论的重点。
- 2011年08月16日上周(8月8日至14日)商务部重点监测的食用农产品(15.84,0.08,0.51%)价格与前一周基本持平，生产资料价格连涨五周后首次回落。
- 2011年08月16日
- 2011年08月16日
- 2011年08月16日张德江要求，检查工作要认真贯彻国务院常务会议精神，全面落实国务院办公厅通知的各项要求，全面系统排查和彻底整治高速铁路安全隐患
- 2011年08月16日自8月8日六部委联合公布稀土行业整合行动以来，各类系稀土产品价格平均跌幅已超过了20%。有业内人士预计，本次下跌将持续到9月份，预计会再跌20%-25%。
- 2011年08月16日
- 2011年08月16日某些国家指责中国到非洲“圈地占田”，甚至把造成此次非洲之角饥荒的责任归咎于中国，完全不符合事实。
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