加拿大一男子欲携3熊掌飞中国被捕 2011年08月16日 《财经》综合报道 根据加拿大相关法律， 进出口及交易熊体任何器官均属违法

中国约七成省区市鸡蛋价格涨至每斤5元以上 2011年08月16日 除江西、海南外，其他省区市鸡蛋价格均上涨，新疆、上海、甘肃涨幅居前，分别为6．8％、6．5％、6．0％。目前，全国鸡蛋价格明显高于去年同期，8月16日同比上涨17．5％