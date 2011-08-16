- 2011年08月16日就“光大银行济南分行涉齐鲁银行案件且损失惨重”这一消息，光大银行向财经网记者表示，“截止目前，我行未发生经济损失。”但对于是否涉及齐鲁银行伪造票据案，光大银行未作置评。
- 2011年08月16日中石化集团8月16日发布新闻稿称，该公司旗下最大的天然气项目——元坝气田的建设工作正式启动，“十二五”末有望建成年产34亿立方米净化气的生产能力。
- 2011年08月16日
- 2011年08月16日
- 2011年08月16日一旦班哈姆高地纳入菲律宾版图，菲律宾的疆域面积将自30万平方公里增至43万平方公里
- 2011年08月16日
- 2011年08月16日新西兰8月14日起受暴风雪吹袭，奥克兰市中心更出现80年来首次降雪。强风吹倒大树压中民居，4人受伤送院
- 2011年08月16日
- 2011年08月16日巴格达安全部门发言人阿塔说，这次的袭击事件毫无意外。每隔三四个月，“基地”组织就会展开恐怖活动，证明他们的存在
- 2011年08月16日中国炼焦行业协会统计数据显示，由于焦煤焦炭价格倒挂，企业利润率下降，焦化企业亏损面将近40%。而到下半年市场需求将逐渐收窄，企业将面临更严峻的市场挑战。
- 2011年08月16日这些保险柜属个人及企业所有，大部分都是由搜寻失踪者的地方警察和处理地震废墟的民众和自卫队员发现并上交的
- 2011年08月16日中金投行部董事总经理王庆认为，应该选择人民币升值来抑制输入型通胀。
- 2011年08月16日如果本周国际油价不暴涨的话，月底大陆成品油价格有望下调
- 2011年08月16日北京市自2012年1月1日起，对本市行政区域内缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人，按照其实际缴纳“三税”税额的2%征收地方教育附加。
- 2011年08月16日北京市自2012年1月1日起，对本市行政区域内缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人，按照其实际缴纳“三税”税额的2%征收地方教育附加。
- 2011年08月16日多家机构以及行业协会的预测均将全年汽车销量增速定位在5%左右，中国汽车行业正在由高速增长走向平稳发展
- 2011年08月16日这是三者之间的一场防御战，结果只会是三败俱伤
- 2011年08月16日2011年上半年，外汇管理部门继续保持打击“热钱”的高压态势，查处各类外汇违法违规案件1865件，涉案金额超过160亿美元，较去年同期分别增长26.2%和26.9%。
- 2011年08月16日截至8月15日，铬渣非法倾倒致污事件受损养羊户共2户、死亡牲畜77只，已收到足额赔偿金9.5万元，并支付中毒山羊治疗费4000元，死亡牲畜无害化处理费用1.2万元。
- 2011年08月16日中国的光伏发电有望在2014年实现工商业用电平价上网，2018年实现居民用电平价上网，并在2021年实现发电侧平价上网。
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