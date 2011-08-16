- 2011年08月16日外汇管理部门将继续严厉打击跨境资金违规流动，特别是对“热钱”流入保持高压态势，进一步提升检查手段，加大大案要案查处力度
- 2011年08月16日针对渤海湾溢油索赔一事，国家海洋局目前正在按有关程序进行调查、评估，尚没有得出结论，最终赔偿金额还不能确定，国家海洋局从未向任何媒体公布渤海溢油索赔金额
- 2011年08月16日财政部、住建部近日联合下发《关于加强太阳能光电建筑应用示范后续工作管理的通知》。《通知》指出，将对2009、2010、2011年批准的示范项目竣工验收和资金清算时间进一步明确，对未在规定期限内完成竣工验收的项目，一律收回补助资金
- 2011年08月16日
- 2011年08月16日有消息称，《铅酸蓄电池行业准入条件》已经起草完毕。制度将规定低于50万KVAH（千伏安小时）的企业将不允许再立项，低于20万KVAH企业不再允许继续生产。我国现有的2000多家铅酸企业将整合至300家。
- 2011年08月16日上半年收入156亿元较上年同期增长32.9%。房地产销售在该公司收入中所占的比重为96%。
- 2011年08月16日衡量印度通货水平的批发价格指数7月份同比增幅从前一个月的9.44%降至9.22%，为近8个月以来的最低值
- 2011年08月16日前7个月，我国实际使用外资金额691.87亿美元，同比增长18.57%
- 2011年08月16日因欧元区主权债危机打击人们信心，欧洲最大经济体德国二季度经济增速为季比上扬0.1%，经济增速陷入停滞当中。
- 2011年08月16日来自中汽协和海关数据显示，今年上半年我国汽车出口量达37.61万辆，同比增长50.22%；出口量占产量的4.1%，此占比较上两年有明显提高。
- 2011年08月16日研究人员安德烈亚·达纳斯说，抑郁症正成为健康领域越来越严重的问题，本次研究能够帮助确定一些抑郁症高风险患者，有利于尽早对他们进行干预和治疗
- 2011年08月16日国内最大的汽车公司上海汽车计划于2012年锂动力电池正式建成投产，初步形成年产6000套规模。
- 2011年08月16日财政部数据显示，全国地方债余额为107174.91亿元。海南省政府负有偿还责任和担保责任的债务占综合财力的比重为93.18%，接近100%的国际警戒线。
- 2011年08月16日铁道部要求由各个铁路局、客专公司和指挥部自行融资。
- 2011年08月16日有消息称，中国联通有关高管昨日（8月15日）赴美国洽谈有关iPhone5的相关合作。同时，中国电信版iPhone5也基本确定，至于让市场期待最多的中国移动版iPhone5，或于本月18日有进一步说法。
- 2011年08月16日中石油青海油田公司日前成立了第一支钾盐试采队，同时也正式启动了青海油田地层水提钾项目，为中石油今后大规模开采钾盐做技术储备。
- 2011年08月16日该批复将加强国家及地方PE管理办法的出台与升级，以基金优惠政策著称的天津已于近期提高基金监管门槛
- 2011年08月16日该批复将加强国家及地方PE管理办法的出台与升级，以基金优惠政策著称的天津已于近期提高基金监管门槛
- 2011年08月16日根据计划，沃达丰首先将在荷兰巴讷费尔德、赫鲁斯贝克等九个签约城市为客户提供光纤入户网络电视服务。如果每个城市选择使用该公司光纤电视的居民达到当地居民总数的30%，沃达丰的技术合作方还将对光纤网络进行扩建
- 2011年08月16日巴菲特解释称：“我有数位接班人选，但只有一人通过了董事会的一致认可。”但巴菲特未透露继任者的姓名，他只表示：“如果我今晚去世，明早董事会将会在不到1小时内正式宣布我的继任者。”
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