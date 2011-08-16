利比亚政府称在米苏拉塔战场取得胜利 2011年08月16日 利比亚政府发言人穆萨·易卜拉欣15日称，利比亚政府军在距首都的黎波里200多公里的米苏拉塔战场上取得“胜利”，目前政府军已经可以进入米苏拉塔市中心。

朝鲜党报发表文章谴责美韩联合军事演习 2011年08月16日 朝鲜劳动党中央机关报《劳动新闻》16日发表署名文章说，美国和韩国于16日至26日举行“乙支自由卫士”联合军事演习，是对朝鲜半岛无核化和世界爱好和平人民的愿望的挑战。