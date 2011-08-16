- 2011年08月16日近日，国家发布《逐步淘汰白炽灯路线图》，到2016年前，国内将分阶段逐步彻底淘汰白炽灯，进而全面引入年可节电480亿度的节能灯。这也是既全球几十个国家和地区发布淘汰白炽灯之后，国内在节能环保方面做出的一个清晰计划的线路图。
- 2011年08月16日人体免疫系统一方面需要在病原侵入时作出及时反应，消灭入侵者，另一方面又不能反应过激，使人体自身组织受到破坏。调节性T细胞在维持免疫系统正常运作中发挥了特殊作用，它能避免免疫反应过度
- 2011年08月16日上半年中铝公司营业同比增长10.9%，完成预算的52.4%；利润同比增长127.8%，完成预算的75.6%。
- 2011年08月16日当日，金融、地产、造船等板块跌幅居前，昨日高涨的金融指数今日下跌了1.39%，权重股的表现疲弱拖累大盘
- 2011年08月16日主题公园建设需由国务院审批，但是由于近年来，一些地方政府自行审批规模较大的主题公园项目，也有企业借此名义开发房地产项目，因此为防止各地盲目建设，要求自8月5日起至国家规范发展主题公园的具体措施出台前，各地一律不得批准
- 2011年08月16日研究人员为此在澳大利亚分析了1.1万名25岁以上成年人的生活方式，结果发现，每看电视一小时，要减寿22分钟。把各种死亡因素考虑在内，一个人平均每天看电视6小时，将减寿约5年
- 2011年08月16日清科研究中心资深分析师张亚男认为通过此次并购，谷歌无形炒高二级市场终端厂商的股票价格，也提升了其他同类企业并购的资金壁垒。
- 2011年08月16日国家外汇管理局公布2011年二季度及上半年我国国际收支平衡表初步数据，中国外汇储备总规模突破3.18万亿美元。
- 2011年08月16日针对近期受外围市场影响而加剧震荡的A股市场，信诚盛世蓝筹基金经理、信诚基金股票投资副总监张锋表示，外围市场虽然对中国A股短期影响较大，但中期走势仍由国内因素决定，尤其是通胀——政策——经济增长的逻辑主线对于市场的影响
- 2011年08月16日阿巴斯对《金融时报》的扭曲报道感到吃惊，并指责《金融时报》对巴基斯坦安全机构发动恶意攻击
- 2011年08月16日
- 2011年08月16日国家海洋局相关负责人表示，由于渤海溢油事故生态索赔的相关工作正在进行之中，国家海洋局从未向任何媒体公布渤海溢油索赔金额，“渤海溢油索赔上亿元”报道不实。
- 2011年08月16日利比亚政府发言人穆萨·易卜拉欣15日称，利比亚政府军在距首都的黎波里200多公里的米苏拉塔战场上取得“胜利”，目前政府军已经可以进入米苏拉塔市中心。
- 2011年08月16日伯格斯滕称，中国干预汇市导致人民币兑美元汇率至少被低估20%。
- 2011年08月16日国税总局人士认为“试探民意”之说无根据
- 2011年08月16日朝鲜劳动党中央机关报《劳动新闻》16日发表署名文章说，美国和韩国于16日至26日举行“乙支自由卫士”联合军事演习，是对朝鲜半岛无核化和世界爱好和平人民的愿望的挑战。
- 2011年08月16日信用产品收益率持续下跌，券商认为债市未来将进入阶段性牛市
- 2011年08月16日业内人士认为央票利率上行表明OMO将取代RRR成为未来一段时间主流工具
- 2011年08月16日山西绛县廉租房不过是变相的商品房，似乎令人愤慨，但换个角度看，总比落到政府官员或者关系户手里强，更比可怕的危房强，以此类推，中央1800万套保障房如果落实到位，可能很大一部分也是变相商品房
- 2011年08月16日北京44个部门昨天（15日）同时晒出去年账单，“三公”经费单独列接受社会监督。
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