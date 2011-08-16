谷歌收购摩托罗拉移动一箭数雕 2011年08月16日 谷歌的举动至少有三个目的：通过将软件与硬件集成来与苹果公司等企业更好地竞争；获取摩托罗拉的大量专利，授权给谷歌的合作伙伴以防范苹果等公司的专利诉讼；借助摩托罗拉的机顶盒专长来提振谷歌的网络电视业务