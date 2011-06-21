三一重工德国产业园开业 2011年06月21日 梁稳根表示，三一德国产业园开业后，将成为三一在中国以外的全球市场总部和母工厂，今年将建立覆盖欧洲全境的销售网络，希望到2015年实现年销售额10亿欧元

华为发布新款7英寸MediaPad平板电脑 2011年06月21日 新发布的MediaPad厚度为0.4英寸，支持高清播放功能，正反面摄像头分别为130万和500万像素

上海联合钢铁交易所及上海联合矿权交易所成立 2011年06月21日 此次成立的上海联合钢铁交易所由上海环境能源交易所控股组建而成，是集钢铁电子商务、市场交易、信息传递、金融服务、物流配送等于一体的市场服务平台

美政府问责局建议国防部加强网络安全建设 2011年06月21日

乌干达拟与肯尼亚签订难民回归协议 2011年06月21日

中国商飞签约法国公司完善C919飞机设备供应链 2011年06月21日

人民币对美元连续三个交易日创新高 2011年06月21日