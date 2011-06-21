- 2011年06月21日在有可能进行大规模资源整合的情况下，陕甘宁蒙地区各上市公司未来将迎来资产规模大幅扩张的良机
- 2011年06月21日时速300公里列车降价5%，时速250公里列车降价33%至34%
- 2011年06月21日国家税务总局表示，市场刚性需求、汽车产销量以及汽车业的相关税收情况都还有很大的变化空间
- 2011年06月21日对于葛兰素史克公司是否人为添加及塑化剂成分DIDP及中阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂中DIDP的含量是多少这两个问题，国家药监局未作公布
- 2011年06月21日根据国家税务局消息，近日中韩两国再次签署了《双边预约定价安排协议》。
- 2011年06月21日新湖中宝发布股权激励第二期行权公告称募集资金2.78亿元，其中4211万元作为新增注册资本，其余作为资本溢价计入资本公积
- 2011年06月21日美国媒体称，6月22日，奥巴马总统将宣布从阿富汗撤军计划
- 2011年06月21日梁稳根表示，三一德国产业园开业后，将成为三一在中国以外的全球市场总部和母工厂，今年将建立覆盖欧洲全境的销售网络，希望到2015年实现年销售额10亿欧元
- 2011年06月21日铁道部原副总工程师周翊民指出，刘志军所谓高铁时速350公里，甚至380公里是不顾安全系数造假，现在的CRH动车组核心部件都是西门子等国外公司的，中国在这方面尚无核心研发能力
- 2011年06月21日PNC金融服务集团表示，整个交易的成本预计为3.22亿美元，该交易将在2013年末甚至更快时间内给公司带来盈利
- 2011年06月21日新发布的MediaPad厚度为0.4英寸，支持高清播放功能，正反面摄像头分别为130万和500万像素
- 2011年06月21日商务部重点监测的食用农产品和生产资料价格上周小幅走高。
- 2011年06月21日此次成立的上海联合钢铁交易所由上海环境能源交易所控股组建而成，是集钢铁电子商务、市场交易、信息传递、金融服务、物流配送等于一体的市场服务平台
- 2011年06月21日国家主席胡锦涛访问乌克兰期间，中乌达成35亿美元协议
- 2011年06月21日韩国民众和舆论对军方的这起“乌龙”事件感到“匪夷所思”，认为这不仅令国际社会对韩国航空安全的信任度和韩国的威信度大打折扣，也令军方的安保水平蒙羞
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