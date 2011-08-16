- 2011年08月16日沪深股市小幅高开，早盘经过短暂的冲高后回落，两市至午盘时均下跌
- 2011年08月16日世界银行行长罗伯特·佐利克16日呼吁主权国家政府采取措施限制长期债务，解决眼下困扰欧洲和美国的主权债务危机，但他同时表示二十国集团现在就采取特别应对措施为时过早。
- 2011年08月16日2011年1-7月，外商投资新设立企业15600家，同比增长7.89%；全国实际使用外资金额691.87亿美元，同比增长18.57%。
- 2011年08月16日公司盈利能力的大幅提升还受益于税收政策和政府补贴的增加
- 2011年08月16日韩美联合司令部16日说，韩美2011年度“乙支自由卫士”联合军演当天正式开始，将持续至26日
- 2011年08月16日本期央票的发行量较上期增加了30亿元，同时，参考收益率也提高了8.58个基点
- 2011年08月16日商务部网站今日发布新闻，2011年1-7月全国实际使用外资同比增长18.57%。
- 2011年08月16日这份试行方案一旦获批，湖北省将是中国首个就“就读地高考”问题出台相关教改方案的省份。方案中有关此部分的内容虽简短，却意味着此前广受2亿多流动人口关注的“就读地高考”改革破冰
- 2011年08月16日长荣股份昨日披露的半年报显示，上半年公司盈利同比增1.2倍，拟10转4派10元。报告期内，华夏优势基金增持176.91万股，成为第一大流通股股东
- 2011年08月16日巴菲特认为，美国经济实现加速增长的时间可能会早于美国联储的预期，美国和亚洲有望成功应对欧元区债务危机。
- 2011年08月16日诺基亚承认，第二季度确实存在库存问题。
- 2011年08月16日有关军方消息人士在8月13日表示，经过多次测试完毕后，中国第一艘航母预计在明年八一建军节正式交付海军服役
- 2011年08月16日据德圣基金研究中心统计，扣除被动仓位变化后，201只基金主动减仓幅度超过2%，其中52只基金主动减仓超过5%，更有6只基金上周减仓超过10%
- 2011年08月16日近日，北京、天津、青岛、河南、陕西、广西、辽宁等7地方保监局公布了今年上半年的保险机构投诉情况。统计发现，居财产保险公司投诉榜单首位的是人保财险；中国人寿则在寿险公司投诉榜单中居首
- 2011年08月16日航班关舱门后30分钟起飞并非适用于所有条件，尤其在雷雨天气、航班大面积延误时，航班正常率必须服从于航空安全
- 2011年08月16日穆迪投资者服务公司的姊妹公司Moody's Analytics表示，该公司对短期内美国经济增长预期在过去一个月显著下降，因此前美国陷入债务上限谈判僵局，而且标准普尔公司下调了美国主权信用评级
- 2011年08月16日今年上半年中资企业境外融资可超过人民币5000亿元。
- 2011年08月16日德国和法国排除把发行欧元债券作为欧元区债务危机的解决方案。亿万富翁投资者乔治.索罗斯上周五表示，假如欧元区领导人不能接受债务共同化原则，欧元“可能内爆”。
- 2011年08月16日在本轮欧美债务危机引起的市场恐慌性下跌过程中，部分高风险资金开始提前“抄底”布局杠杆基金。数据显示，杠杆基金市价抗跌表现在此轮调整中非常明显
- 2011年08月16日乔治•索罗斯表示，如果想保住欧元，那么欧洲债务危机解决方案则须由银行体系改革、欧元共同债券计划和退出策略三大部分组成
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