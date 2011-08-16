巴西石油公司上半年净利润创历史新高 2011年08月16日 巴西石油公司今年上半年净利润达到219亿雷亚尔（约合137亿美元），同比增加37%，创历史新高

中国北车获近千亿元人民币银行授信 2011年08月16日 中国北车集团公司日前获得民生银行65亿元人民币的银行授信。至此，中国北车已经获得总计969亿元人民币的银行授信