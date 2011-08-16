- 2011年08月16日中国大陆富豪主要来自东部地区特别是闽粤浙三个传统侨乡省份。中国大陆富豪榜前400名富豪有81.1%来自京、津、沪、闽、粤、浙等10个发达省市。闽粤浙三省富豪占入选人数的37.8%和总财富的40.1%
- 2011年08月16日日媒15日称，日本政府争取早日重启围绕朝鲜绑架问题的日朝磋商的时机正在渐行渐远。这是由于有关朝核问题的美朝对话未取得具体进展、且朝方声称“绑架问题已经解决”的立场未出现软化迹象。自2008年8月日朝进行磋商迄今已有三年多。首相菅直人下台后新成立的内阁可能也将继续就如何打破日朝僵局进行摸索
- 2011年08月16日巴西石油公司今年上半年净利润达到219亿雷亚尔（约合137亿美元），同比增加37%，创历史新高
- 2011年08月16日由于连续5次手术，伊伊左腿上坏死的肌肉被一点点割去，神经也受到不小的损害，已经不可能恢复至正常人的功能
- 2011年08月16日今年上半年上海外资银行表外衍生交易和理财业务继续活跃发展，衍生产品合约名义本金余额达到3.19万亿元，较年初增长27.7%。理财产品募集金额1026亿元，同比增长182%
- 2011年08月16日中国北车集团公司日前获得民生银行65亿元人民币的银行授信。至此，中国北车已经获得总计969亿元人民币的银行授信
- 2011年08月16日大秦铁路股份有限公司周二表示，将于本周四至下周一在上海证券交易所发行人民币40亿元（合6.25亿美元）的2年期公司债券
- 2011年08月16日8月16日，日本航空、三菱商事以及廉价航空公司“捷星”的母公司澳大利亚航空集团正式宣布将联合成立新廉价公司，新公司名为“捷星日本”，将以成田机场为基地于2012年通航
- 2011年08月16日政府所购买的民房，如果没有合理的给足购买金，没有妥善处理拆迁户，应立即合理补偿和安置。不办或拖延者，以违纪论处。
- 2011年08月16日光大银行相关人士透露，虽然H股IPO各项工作已准备就绪，但考虑到近期市场波动，光大银行决定将发行时间表顺延
- 2011年08月16日公司业务受汽车行业调控受到影响，加之计提资产减值，利润同比下降三成
- 2011年08月16日大成基金认为，美国上周的经济数据喜忧参半，以美国为代表的全球股市走势动荡，仍存在较多不确定性因素。在此影响下，短期内A股可能还会有所反复，但是市场情绪基本企稳，应视为阶段性探底已经完成
- 2011年08月16日据外媒14日报道，亚洲新兴市场的货币在最近的市场动荡中保持了坚挺，因此有观点认为，鉴于投资者对美元和欧元的信心日益削弱，一个新的安全港正在形成
- 2011年08月16日今年以来，人民币兑美元汇价累计升幅已达3.584%。超过去年全年的3.1%升幅
- 2011年08月16日利比亚反政府武装15日宣布，他们已经控制了第二座毗邻首都的黎波里的重镇，并切断了前往当地的重要后勤物资补给线。与此同时，利比亚政府领导人卡扎菲通过电话录音敦促其支持者不要放弃，继续同“老鼠”（反对派）英勇作战。
- 2011年08月16日公司本季度毛利率为26%，上升5个百分点，毛利率创3年新高，上半年营收稳定
- 2011年08月16日雨润8月15日发布声明，称其并未从事任何房地产开发业务，从未圈地不宰，并未虚报和欺骗换取补贴。
- 2011年08月16日与此前的版本相比，有两个变动引人注目。一是梳理了新三板市场与国内股权交易市场之间的关系。二是进一步细化新三板市场与中小板、创业板乃至主板市场之间转板机制问题，该方案对原本的制度设计诸多细节进行了调整
- 2011年08月16日中国的成品油定价是由国家发改委确定的。傅成玉同时指出，从中石化企业的角度来说，是希望推进成品油定价的市场化改革的。市场化的改革是一种潮流，必须要走的。
- 2011年08月16日由于机器人接管更多的工作，陷在农村的几百万农民就更难找到工作了
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