俄罗斯将上调石油出口税 2011年08月16日 俄罗斯财政部15日表示，自9月1日起，俄石油出口税将从目前的每吨438．2美元上调至444美元，增幅为1．32％。这是俄政府自今年7月份和8月份连续下调石油出口税以来，再次重新上调出口税。