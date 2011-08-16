- 2011年08月16日伊拉克18个城市15日连遭自杀式爆炸攻击和汽车炸弹袭击，目前死亡人数已经上升到74人，是伊拉克一年多来最为血腥的一天。最大的袭击发生在南部城市库特，2次爆炸造成40人死亡。
- 2011年08月16日随李克强访港的代表团规格极高，包括多位经济及金融方面的高层官员。中央政策不排除宣布新的政策安排，支持香港的离岸人民币业务
- 2011年08月16日俄罗斯财政部15日表示，自9月1日起，俄石油出口税将从目前的每吨438．2美元上调至444美元，增幅为1．32％。这是俄政府自今年7月份和8月份连续下调石油出口税以来，再次重新上调出口税。
- 2011年08月16日负责此次交易的投行人士之前指出，该公司仍在进行上市前重组，最快也要到2012年才能完成上市发行。但随着负面消息的增多，银行家认为是次发行将变得更加遥遥无期
- 2011年08月16日公司因在扩大营收增长点的同时控制成本，毛利率略有上升
- 2011年08月16日受益于红河水流域来水情况良好，至2季度，公司营业收入实现连续三个季度持续上升，且创3年新高
- 2011年08月16日公司第2季度毛利率为11%，环比下降2个百分点。毛利率已连续三个季度持续下滑
- 2011年08月16日美国财政部国际事务次长布雷纳德称，中国人民币仍被低估，但已取得一些进展。 “我们对人民币升值的速度不太满意，”她表示，“副总统希望特别强调这点。”
- 2011年08月16日主营产品利润率提高，公司营业收入和净利润大幅增长
- 2011年08月16日国家信息中心15日发布报告称，预计三季度我国GDP增长9.2%左右，CPI上涨6.2%左右，可能到达季度峰值。
- 2011年08月16日原材料及人力成本抬高导致净利润明显下滑
- 2011年08月16日2011年上半年净利润受其子公司业务规模扩张影响较大
- 2011年08月16日2011年上半年子公司承接工程为公司贡献了主要营收
- 2011年08月16日人民币对美元汇率中间价16日小幅上涨25个基点，报6.3925元，再创汇改以来新高。
- 2011年08月16日关于取缔的理由，北京大兴区的一所外来工子弟学校接到的区政府通知是，由于学校“在违法建筑内非法办学，存在重大安全隐患”，将予以取缔
- 2011年08月16日公司液体化工罐容同比增加，旗下公司代理业务的转变，使得公司毛利率连续三个季度持续上升
- 2011年08月16日为应对行业景气下滑期，公司采用信用贷款模式促进销售，付息债务水平明显上升
- 2011年08月16日面对相同的房产抵押贷款，几家在京的担保公司却给出了不同的利率。有的担保公司要出了月息8%的高价，而一般则集中在月息3%—6%。也就是说，如果要贷款10万元的话，每个月需要支付3000-8000不等的利息，半年就1.8万-6.4万。
- 2011年08月16日公司上半年业绩不错，但从单季来看，第2季度公司成绩显著下滑
- 2011年08月16日公司以新世界城为主要利润来源的盈利模式已经遇到明显瓶颈，增速趋于稳定
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