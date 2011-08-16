美亚特兰大联储官员称美联储可能购买更多国债 2011年08月16日 如果美国经济继续放缓，美联储可能会购买更多的国债或调整其资产投资组合

欧洲央行购买220亿欧元重债国国债 2011年08月16日

穆巴拉克接受第二次庭审未取得明显进展 2011年08月16日