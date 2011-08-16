- 2011年08月16日据安徽省民政厅消息，关于安徽省巢湖市将被一拆为三，并入合肥、芜湖、马鞍山三市一事，安徽省已收到国务院下发文件。
- 2011年08月16日安信证券认为，如果西南证券成功吸收合并国都证券，那么将在经纪、 投行、资管等各个方面增强西南证券的实力，尤其是经纪业务
- 2011年08月16日青岛啤酒继续保持稳定的净利润增长，营业收入摇摇领先于其他啤酒上市公司。青岛啤酒在并购中壮大自己，其经营规模和利润创造力均远剩于其他中小型啤酒公司，未来必将成为啤酒行业的大赢家
- 2011年08月16日第二季度37.11%的净利润同比增长速度较第1季度的47.56%有所放缓
- 2011年08月16日如果美国经济继续放缓，美联储可能会购买更多的国债或调整其资产投资组合
- 2011年08月16日据经济观察报8月16日消息，今年上半年，我国汽车出口量同比增长了50.22%，但出口均价却持续下降，为1.22万美元(约合人民币7.87万元)，较去年的1.23万美元(约合人民币7.93万元)有小幅下降
- 2011年08月16日据了解，目前国内城市垃圾处理行业的最大瓶颈因素是无害化处理设施落后和不到位。政策上开始频繁出台有利于垃圾无害化处理设施和污水管网建设的政策文件，便是抓住了解决限制污水垃圾处理产业发展的问题关键
- 2011年08月16日英国首相卡梅伦15日表示，骚乱事件凸显出英国社会已经“破碎”的现状，而自己政治日程的首要任务就是修补这个“破碎的社会”。
- 2011年08月16日铁路部门和其他责任单位实力强大，且垄断铁路(特别是高速铁路)投资运营获取巨大收益。动车追尾事故责任者实力强、预期收益高，应在事故赔偿责任的基础上加重其赔偿责任。
- 2011年08月16日
- 2011年08月16日
- 2011年08月16日索罗斯(George Soros)在第二季度增持摩托罗拉股票，减持大部分花旗集团和富国银行股票
- 2011年08月16日继向日葵、东方日升之后，浙江光伏行业上市公司有望再添新丁。目前全球最大的EVA胶膜生产厂家之一杭州福斯特光伏材料股份有限公司（下称“福斯特”）拟冲刺IPO，其上市环保核查公示将上市融资的具体计划提前曝光。
- 2011年08月16日继向日葵、东方日升之后，浙江光伏行业上市公司有望再添新丁。目前全球最大的EVA胶膜生产厂家之一杭州福斯特光伏材料股份有限公司拟冲刺IPO，其上市环保核查公示将上市融资的具体计划提前曝光。
- 2011年08月16日我国7月水电发电量同比下降11.2%，为去年3月以来降幅最大的一个月。未来一个月内，以水电发电为主的部分南方省份用电形势将更加严峻
- 2011年08月16日在宏观调控“史上最严”、融资渠道被“切断”的背景下，人们长期忧虑的“地热矿冷”格局仿佛一夜之间颠倒了过来。随着调控延续，限购令范围扩大，中小房企的日子已经越来越不好过了。而在这种情况下，不少房企开始了“挖矿自救”。
- 2011年08月16日近期全国鸡蛋价格呈现小幅上涨态势，原因是受季节性鸡蛋需求增加、养殖成本推动等因素影响。每年9月份前后是鸡蛋价格一年中的高位，目前蛋价上涨符合常年的季节性规律
- 2011年08月16日我国将采取10大政策措施鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业
- 2011年08月16日国家体育总局冬季运动管理中心15日夜间突然宣布，调整中国短道速滑队领队王春露的工作，将其调离国家短道队
- 2011年08月16日国家海洋局及地方分局多位人士表示，渤海湾蓬莱19-3油田漏油事故，正逐步由海上清污阶段转向对中海油-康菲的追责索赔阶段“近日将有重大政策出台”。
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