- 2011年08月16日14日至15日，甘肃天祝、合作等地发生洪水灾害，1万多亩农作物受灾
- 2011年08月16日杭州警方已将犯罪嫌疑人抓获。经初步审查，犯罪嫌疑人为报复前任老板，向其邮寄爆炸物
- 2011年08月16日对这件民生大事，各级党委和政府都要切实负起责任，千方百计确保土地供应、确保资金到位、确保工程质量、确保分配公平，努力使广大人民群众满意
- 2011年08月16日自2009年4月以来，印度房地产市场逐渐摆脱了全球金融危机的影响，出现“V”型反转并一路飙升。不过，印度央行连续加息让潜在买家推迟出手，利率上升推高房贷成本，越来越多的分析人士预计，印度房地产泡沬即将破灭。
- 2011年08月16日数据显示，由于汽车等主要出口行业生产下滑以及日元持续升值，日本第二季度出口下降5．9％，对当季GDP的下滑影响较大。有分析人士表示，日元升值导致的出口减少以及全球经济增速放缓给日本经济带来了新的风险因素。
- 2011年08月16日那些贫穷和中产阶级美国人在阿富汗为国家作战，大多数美国人在窘迫度日，而像他这样的富豪却仍在享受特别减税优惠。国会善待超级富豪的时间已够长了
- 2011年08月16日引导民间资本设立创业投资和产业投资基金，改进对民营企业的融资服务等，以鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业
- 2011年08月16日奥巴马在最近重申了多项经济支持计划，如重新将工资税削减两个百分点和重新启动延长失业救济金计划，这两项计划都将在12月31日到期
- 2011年08月16日大盘表现疲并未影响重要股东的减持热情。剔除持股比例在5%以下的高管，仅统计股权转让方式为大宗交易、二级市场买卖以及获流通权股份出售3种方式的减持交易，截至8月15日，两市共有279只个股被重要股东减持38.72亿股，同比上升52.98%
- 2011年08月16日道琼斯工业股票平均价格指数收盘涨213.88点，至11482.90点，涨幅1.90%。道指收盘接近盘中高点，为连续第三个交易日上涨
- 2011年08月16日截至15日，两市已有包括中国南车在内的15家高铁概念上市公司发布了2011年中报。中报显示，在这些上市公司中同时出现了净利润大幅增加和经营活动产生的现金流大幅减少的现象。
- 2011年08月16日《发改委：鼓励民企发展战略新兴产业》等九则
- 2011年08月16日摩托罗拉移动周一收盘大涨55.78%，报38.12美元。成交量由日均的578万股增至1.22亿股。谷歌则微跌1.16%报收557.23美元
- 2011年08月16日停牌近半年的西南证券(600369)发布公告称，拟通过向国都证券股东新增发行股份的方式吸收合并国都证券，西南证券为吸收合并方，国都证券为被吸收合并方。
- 2011年08月16日6月份私人境外投资者净买入中长期美国国债的规模下降183亿美元，而5月份为增加164亿美元。该数据的前纪录降幅为2000年6月份的165亿美元。
- 2011年08月16日国家发改委公布，上半年我国原油对外依存度为54.8%，仍低于美国同期水平。此意味着中国的原油对外依存度没有超过美国，不过，稍早工信部公布上半年我国原油对外依存度已超过美国。专家认为发改委的数据与美国相关数据更具可比性。
- 2011年08月16日7月中旬以来，在公开市场，中国人民银行已经连续四周净投放，累计向市场注入了1650亿元的资金，其中过去一周净投放700亿元，接近上月净投放量总额。央行15日下午宣布，将发行50亿元1年期央票。
- 2011年08月16日美国财政部15日公布了截至2011年6月底世界各国及地区持有美国债的状况。6月中国所持有的美国债总计11655亿美元，依然名列各国及地区之首，高于5月的11598亿美元，环比增57亿美元。中国已连续三个月增持美国债。
- 2011年08月16日
- 2011年08月16日
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