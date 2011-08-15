- 2011年08月16日
- 2011年08月15日办法（征求意见稿）》重新调整了一部分资产风险权重的设定，以降低中小企业贷款、零售贷款的成本，此举有助于缓解中小企业贷款难的局面，并推动商业银行经营转型
- 2011年08月15日
- 2011年08月15日这张明信片在同年12月23日到达也门的亚丁，之后却了无音讯，直到57年后才到英国兰开夏郡玛格丽特的家里
- 2011年08月15日星际考察地面模拟试验“火星-500”的志愿者14日打破了最长太空逗留时间纪录。此前的最高纪录是由“和平”号空间站宇航员瓦列里·波利亚科夫创下的
- 2011年08月15日14日发布的这份民调显示，有39%的美国人认可奥巴马的表现，有54%的人不认可。两者都是他总统任内最差的数据
- 2011年08月15日李开复认为：“谷歌会尽量让Android和摩托中间有防火墙，就像微软Windows和Office一样，才不会失去HTC、三星等重要的合作伙伴”
- 2011年08月15日部分董事、监事和高级管理人员于2011年8月12日和15日以个人自有资金从二级市场购入公司A股股票，成交价格在人民币5.36 元-5.46元之间。这些人士均自愿将所购股份从购买结束之日起锁定三年
- 2011年08月15日该人士透露，这批贷款共涉及平台2900家，占全部平台贷款三成。
- 2011年08月15日网站“脸谱”和“推特”、智能手机黑莓的即时通信服务“黑莓信使”，这些社交媒体被用于组织骚乱，给关注事件进展的人们留下了深刻印象
- 2011年08月15日近日云南大理喜洲镇拟改洱海湿地边上约600亩农田和湿地，开发成酒店，遭到当地村民反对。
- 2011年08月15日非洲与全球金融体系关联度相对偏低，理论上受国际金融市场动荡的冲击有限。尽管如此，美国国会两党就是否提高债务上限问题“玩火”到最后一刻，还是让远在非洲的投资者跟着提心吊胆了一回
- 2011年08月15日中国奥园今日召开中报业绩会。集团主席兼执行董事郭梓文表示，北京长安8号项目将发展成长期持有的商业出租项目，明年底能竣工。
- 2011年08月15日谷歌将以每股40美元，共125亿美元收购摩托罗拉移动。该收购价相对于摩托罗拉移动在8月12日收盘价溢价63%。
- 2011年08月15日康菲（中国）称，蓬莱19-3事故液体溢出量提升至514立方米
- 2011年08月15日安信信托公司表示，随着信托业务向着“精耕细作”的趋势发展，未来将继续在基金型信托业务、公益信托和私人信托业务等新的业务领域拓展
- 2011年08月15日尽管持有美国国债有一定的风险，但在全球经济剧烈波动、欧元区困难重重之时，选择美债在所有不理想的投资品中差不多仍然是安全性与收益性结合得最好的产品
- 2011年08月15日风险权重调整，对那些“傍大款”的银行会带来资本充足率下降的影响，而对零售业务占比较大的银行，或许会导致资本充足率不降反升
- 2011年08月15日甲级写字楼、SOHO、LOFT三类产品各以独特的优势受到投资客偏爱
- 2011年08月15日航班延误本不是航空公司和机场所欲，这是个系统性的问题
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