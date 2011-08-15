英骚乱扯出社交媒体 如何监管众说纷纭 2011年08月15日 网站“脸谱”和“推特”、智能手机黑莓的即时通信服务“黑莓信使”，这些社交媒体被用于组织骚乱，给关注事件进展的人们留下了深刻印象

欧美债务困局对非洲经济的危与机 2011年08月15日 非洲与全球金融体系关联度相对偏低，理论上受国际金融市场动荡的冲击有限。尽管如此，美国国会两党就是否提高债务上限问题“玩火”到最后一刻，还是让远在非洲的投资者跟着提心吊胆了一回