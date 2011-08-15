- 2011年08月15日中小企业面临的审批难、贷款难、收费多、税种多、罚款多，干扰多，局面有增无已。中小企业之患，不在缺少管理，患在管理和束缚太多
- 2011年08月15日受多种因素影响，自2010年1月以来，印度衡量通胀水平的批发价格指数涨幅已经持续维持在8%以上，印度官方预计能在今年年底将这一指标降到6%至7%
- 2011年08月15日中小企业面临的审批难、贷款难、收费多、税种多、罚款多，干扰多，局面有增无已。中小企业之患，不在缺少管理，患在管理和束缚太多
- 2011年08月15日7月单月，中国人寿实现保费收入198亿元，环比下降31.72%，同比下降5.71%
- 2011年08月15日一方面上下游规模企业大举介入，另一方面散户观望或退出，预计未来3-5年，生猪养殖行业或将发生较大变革
- 2011年08月15日近年来中国并购市场交易规模和案例数量大规模增长，给银行并购贷款业务带来更多机遇
- 2011年08月15日在全球经济增长乏力以及欧债危机背景下，市场继续看涨黄金，金价经短暂回调或升至1830美元
- 2011年08月15日渤海保险主要受理车险业务，未来十年内，车险业务料每年增长10%-15%
- 2011年08月15日去年借壳*ST科苑成功登陆资本市场的中弘地产今日（8月15日）宣布，公司拟以6000万元收购一家矿业公司49%股权。
- 2011年08月15日近日业内有消息称，中国移动和中国联通双双向国资委递交报告，指责对方干扰自己引进苹果iPhone手机。中国联通方面日前否认了这一说法，而中国移动相关部门表示不知情。
- 2011年08月15日中国长江三峡集团公司１５日发布消息称，集团公司日前已与国家核电技术公司在京签署战略合作框架协议。
- 2011年08月15日位于广东大亚湾核电站内的实验装置经过四年的建造，在地下100米深、距反应堆仅360米的近点实验大厅内，安装就位的两个中微子探测器已经探测到来自核电站反应堆群的中微子
- 2011年08月15日龙湖地产8月15日公布2011年中期业绩报告。表示有信心达成全年合同销售目标。
- 2011年08月15日
- 2011年08月15日港币以美元为锚不动摇，而又不能搞资本管制或者央票对冲，那么结果可能是不可遏制的资产泡沫
- 2011年08月15日今年以来，与高铁概念相关的上市公司财务状况在恶化：应收账款增加、财务费用上涨、现金流入不敷出。尽管这一切都有铁道部“兜底”，债务风险极小，但也使得投资者重估高铁的价值。
- 2011年08月15日最近一段时间，意大利金融市场多次出现剧烈波动，投资者担心肆虐欧元区多国的主权债务危机会蔓延到意大利这个欧元区第三大经济体。欧盟能源专员Guenther Oettinger称，如果意大利破产，欧元区可能会瓦解。
- 2011年08月15日《时代》认为，这只有很小的一部分源于事故本身，更多的是由于中国社会发生了变化。
- 2011年08月15日全球华商财富绝大部分仍然集中在东南亚和港台地区，但中国大陆富豪的崛起和发达国家华人高科技企业的兴起，正在改变全球华商财富的地域和行业分布格局。
- 2011年08月15日康菲（中国）称，蓬莱19-3事故液体溢出量提升至514立方米
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