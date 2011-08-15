印度总理表示控制物价是近期头等要务 2011年08月15日 受多种因素影响，自2010年1月以来，印度衡量通胀水平的批发价格指数涨幅已经持续维持在8%以上，印度官方预计能在今年年底将这一指标降到6%至7%

大亚湾反应堆中微子实验开取数据 求解反物质之谜 2011年08月15日 位于广东大亚湾核电站内的实验装置经过四年的建造，在地下100米深、距反应堆仅360米的近点实验大厅内，安装就位的两个中微子探测器已经探测到来自核电站反应堆群的中微子