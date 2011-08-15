- 2011年08月15日
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- 2011年08月15日今年6月随团来访澳门的内地游客达43.5493万人次，同比增加29.0%
- 2011年08月15日目前上海仍存在百万千瓦的用电缺口，能源供应依然紧张。作为迎峰度夏重要措施，上海不断加大公共建筑空调控温节能的力度，但目前宾馆、商场、写字楼的执行水平较低
- 2011年08月15日本周首个交易日，国内商品期货市场整体再次震荡盘整，上市商品收盘涨跌不一。受大连化工厂停产搬迁消息的影响，郑州商品交易所PTA期货当天表现最为抢眼，领涨市场，带动了跟踪主要上市商品价格综合表现的商品指数尾盘小幅收高。
- 2011年08月15日近日，中国国家环境保护标准《味精工业废水治理工程技术规范》正式对外征求意见。《规范》规定了更为严格的关于味精工业废水治理工程设计、施工、验收和运行的技术要求
- 2011年08月15日康菲公司表示，在国家海洋局的批准下，公司在B平台进行反排减压作业，这将降低造成渗油的油藏压力。在过去的24小时中，公司派遣100多名人员沿渤海湾海岸巡查约175公里，并派出机动车沿海岸巡查约2168公里。
- 2011年08月15日7月M1增长为11.6%,远低于6月的13.1%
- 2011年08月15日中国食用油生产企业普遍面临小包装粮油产品利润率下滑的困扰，丰益国际、中粮、鲁花等粮油巨头纷纷借房地产业来“贴补”主业。
- 2011年08月15日华尔街日报认为，让人民币升值不是对抗通胀的答案，对抗不断上升的通胀、和不断降低的经济增速的真正解决办法，是对资本的更有效率地利用
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- 2011年08月15日据发改委网站8月15日消息，根据有关方面统计数据测算，上半年我国原油对外依存度54.8%，较2010年上升1个百分点，但仍低于美国同期水平
- 2011年08月15日彭博社编纂的数据显示，如果雀巢能在年底前完成对徐福记的收购，交易员有望从中赚取23%的年化回报率
- 2011年08月15日午后，金融股走高拉升大盘指数，当日金融指数上涨了2.09%。金融板块有九成个股收涨，其中以银行股和保险股涨幅居前
- 2011年08月15日美媒称，中国把乌克兰和白俄罗斯看成取代俄罗斯获得军事技术的国家。8月15日，接受财经网记者采访的专家认为，中国同乌克兰或白俄罗斯发展全面军事合作，属正常合作进程，并非替代俄罗斯。
- 2011年08月15日受今年以来全国平均降水量较常年同期均偏枯的影响，7月份水电发电量698亿千瓦时，同比下降11.2%
- 2011年08月15日从中国核能行业协会了解到，经过4个多月的全国核电大检查，我国在役在建核电站安全检查结束，据了解，部分核电站已开始根据检查团意见改进。
- 2011年08月15日国际油价标杆纽约商品交易所原油期货主力合约成交价周线已连续3周下跌，国内调价依据 国际油价三地均价变化率趋近于零，业界预测8月25日左右，国内将迎来调价窗口。
- 2011年08月15日据行业快报统计，7月份天然气产量82亿立方米，同比增长9.8%。1-7月份生产588亿立方米，增长7.4%
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