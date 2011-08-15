两部门加强太阳能光电建筑应用示范后续管理 2011年08月15日

６月份内地居民随团游澳门逾４３万人次 2011年08月15日

内蒙古部分地区旱情持续发展 2011年08月15日

6月份内地居民随团游澳门逾43万人次 2011年08月15日 今年6月随团来访澳门的内地游客达43.5493万人次，同比增加29.0%

上海夏季电力缺口达百万千瓦 2011年08月15日 目前上海仍存在百万千瓦的用电缺口，能源供应依然紧张。作为迎峰度夏重要措施，上海不断加大公共建筑空调控温节能的力度，但目前宾馆、商场、写字楼的执行水平较低