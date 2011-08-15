- 2011年08月15日明年的计划任务正在研究中。截至7月底，全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工建设721.8万套，开工率达72%（不含西藏自治区）。
- 2011年08月15日追悼仪式开始时，全体出席者向“战死者”默哀1分钟。日本天皇随后发表致辞，向310万名在战争中死去的日本人表示哀悼，并强调了日本必须走和平之路的重要性
- 2011年08月15日国家发改委经济研究所财政金融室主任张岸元称，综合考虑汇率损失，央行持有外汇资产的损失极为惊人。”
- 2011年08月15日原定7月正式挂牌的中国广播电视网络公司挂牌时间被迫推迟，业内前日传出消息，酝酿多时的国家级有线网络公司最快今年9月挂牌，已经完成省网整合的广西、贵州等资产可能会先期注入，未来更要谋求上市。
- 2011年08月15日韩国央行14日表示，韩国经济对外依赖度已几乎达到2008年全球发生金融危机时的水平。
- 2011年08月15日
- 2011年08月15日中国商务部15日发布2011年第46号公告，决定将对原产于欧盟的进口马铃薯淀粉反补贴案的调查期延长1个月，即本案调查期限截止日期为2011年9月30日
- 2011年08月15日中国国家互联网应急中心日前在大连发布报告称，2010年新截获手机恶意代码1600余个，累计超过800万部智能终端受到感染。
- 2011年08月15日人民币升值或成为应对通胀的主要政策工具，而利率和数量政策将步入观察期
- 2011年08月15日国家税务总局今日午间发布公告称，从未对外发布《国家税务总局关于修订个人所得税若干问题的规定的公告》（2011年47号）公告，此公告及解读稿系伪造。
- 2011年08月15日8月15日，俄罗斯总统梅德韦杰夫向朝鲜国防委员长金正日致贺电，呼吁韩朝俄加强在俄罗斯天然气、能源、铁道领域的合作
- 2011年08月15日中国工信部近日披露数据显示，今年前5个月，中国原油对外依存度达55.2%，已超过美国。有专家指出，应扩大天然气消费，以摆脱中国对石油的过度依赖。
- 2011年08月15日8月15日上午，日本官房长官枝野幸男在记者会上透露，已向流亡海外的泰国前总理他信发放了入境签证。他信因贪污被判刑，此次日方作为特例，通过驻迪拜总领事馆向其发放了签证
- 2011年08月15日高盛资产管理公司董事长吉姆·奥尼尔称，为了自身利益和全球大局，西方大国应该帮助中国减轻通胀压力。
- 2011年08月15日在经历一年多的建设安装后，中国大陆两条8.5代线于近期先后按照预计日期启动投产。长久困扰国内彩电企业的“缺屏之痛”预期将很快成为历史。
- 2011年08月15日
- 2011年08月15日日本全国微型车协会联合会发布数据显示，截至2011年3月底，日本全国微型车普及数为每100户家庭拥有50.6辆，创历史新高。上述数据较上年增长了0.7辆，首次突破50关口。这意味着仅从数据来看，每两户家庭中就有1户拥有微型车
- 2011年08月15日8月15号为日本二次大战战败66周年纪念日，有52名国会议员在早上前往靖国神社参拜。而首相菅直人和所有内阁成员都没有前往神社参拜。
- 2011年08月15日
- 2011年08月15日经济上负面消息不断，美国主权信用评级遭到标准普尔下调，股市随之大幅震荡，经济增长前景暗淡。经济问题带来的政治冲击波，让华盛顿政治圈内几乎“人人带伤”，美国总统奥巴马更是失分不少。
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