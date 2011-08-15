- 2011年08月15日7月份我国交通运输需求总体旺盛，运输生产继续保持良好态势，各种运输方式货运量均呈现不同程度增长，其中，铁路货运量达3.26亿吨，同比增长6%
- 2011年08月15日标准银行集团首席执行官杰可·马里表示：“2010年我们的成本控制措施开始发挥作用，目前，正在国际运营中发起降低成本的措施，目标是每年缩减 7500万美元的开支。”
- 2011年08月15日中介机构统计数据显示，今年前7月，北京平均每月房租为3160元/套，相比去年均价2793元，涨幅13%。今年7月份的租金均价为3229元，与出台限购令的2月份相比，又上涨161元。
- 2011年08月15日公司2季度营业收入、净利润及毛利率均实现连续三个季度持续上升
- 2011年08月15日因为财务费用及燃料成本增加，2011上半年京能热电在营业收入同比上涨22%的情况下，净利润同比下降38%
- 2011年08月15日截至6月30日的三个月，香港GDP较此前一个季度（环比）萎缩0.5%，扭转了第一季度增长3.1%的局面。
- 2011年08月15日
- 2011年08月15日受国际经济动荡影响，上周国际尿素价格总体平均下滑10美元/吨，但由于中方供应的紧张，中国小颗粒尿素离岸价格仍与上周持平，在500美元/吨左右
- 2011年08月15日美利纸业二季度毛利率为7%，下降3个百分点，毛利率创3年新低。二季度亏损亏大至4268万元
- 2011年08月15日在日常航班正常工作中，延误超过2小时的航班，空管部门将优先安排飞机起飞，并确保已关舱门的航班在30分钟内起飞
- 2011年08月15日天山纺织净利润和毛利率均已连续三个季度持续下滑
- 2011年08月15日因城市管道燃气业营利大幅减少等原因，大通燃气上半年业绩同比下降4成
- 2011年08月15日柴油机销售和营业收入持续增长，毛利率却持续下滑
- 2011年08月15日西藏发展股价飞涨仰仗稀土概念，但稀土未来业绩如何仍是雾里看花，加上中报业绩表现平平，主营啤酒业务发展差强人意，投资者追高风险加大
- 2011年08月15日新增的铁运和物流业务，以及大股东的业绩承诺，给芜湖港短期业绩带来保障
- 2011年08月15日公司费用增长幅度大于营收增长，导致毛利率持续下滑
- 2011年08月15日公司营收和净利润连续三个季度持续上升，而原材料和人力成本以及财务成本增加拉低毛利率连续三个季度下滑
- 2011年08月15日这是继2003年青海“盐湖碳酸锂综合开发项目”后，国安集团再度参与盐湖资源的开发。
- 2011年08月15日
- 2011年08月15日人民币升值、原材料价格和劳动力成本上升等因素打击了电子元器件行业景气度
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