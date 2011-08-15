- 2011年08月15日受2011年上半年证券市场整体低迷影响，该公司增发重组搁浅，影响了其投资收益
- 2011年08月15日
- 2011年08月15日随着公司快速扩张，财务和资金压力短期将拖累公司业绩
- 2011年08月15日受天气等多发因素影响，公司2011年中期营业收入增幅下滑
- 2011年08月15日主营业务平稳增长，而经营活动产生现金流量却剧增，公司对此未作详细解释
- 2011年08月15日公司上半年完成净利润为2011全年市场一致预期的39%，净利润连续三个季度上升，创3年新高
- 2011年08月15日新华社12日报道称，楼市调控应把握分寸和尺度，对不同区域限购政策应“区别用力”，避免效果打折。
- 2011年08月15日利比亚领导人穆阿迈尔·卡扎菲15日通过利比亚电视台发表讲话，号召其支持者做好准备，抗击反对派武装和北约。
- 2011年08月15日沪深股市早盘双双高开，两市维持弱势震荡格局，沪指受压于2600点整数关口
- 2011年08月15日公司上半年毛利率下滑近4个百分点，但受益于所得税费用下滑，公司2季度营收实现连续三个季度上升
- 2011年08月15日中粮集团旗下的天津粮油项目一期工程12日正式投产总投资约40亿元人民币。
- 2011年08月15日天津一汽丰田汽车有限公司向国家质检总局递交了召回报告，决定自2011年8月16日开始，召回2010年10月23日至2011年1月29日期间生产的部分花冠EX(COROLLA EX)轿车，涉及数量33809辆
- 2011年08月15日虽然上半年公司由于原材料储备得当而使毛利提升，不过下半年随着储备的坯布用完，毛利率或将有所下降
- 2011年08月15日上半年公司非联营合营投资收益为3003万元，这占到净利润的34%
- 2011年08月15日受累于一季度的停产，公司上半年仅完成净利润3660万元，大幅下降40%
- 2011年08月15日受困于原辅料价格上涨、利率上浮及电价上调等原因，公司2季度业绩继续低迷
- 2011年08月15日对于临近保质期的食品，北京市工商局目前试点在130家超市设立“临近保质期食品销售专区”，商家把快到期的食品归置到一起，明确标示，统一优惠销售，而这一制度今年将在全市范围内的商场、超市进行推广
- 2011年08月15日美国当局正在调查英国的新闻集团是否在美国境内存在更多不当行为。外媒称，新一轮调查涉及过去提到的违规传言，包括新闻集团旗下的超市礼券和广告部门通过入侵竞争对手的计算机来解决官司
- 2011年08月15日公司净利润受非经常性损益影响较大，持续经营利润为3.18亿元
- 2011年08月15日“最大的变化是老百姓变了。八十年代以后，老百姓不再像以前那样特别关心政治，现在更关心自己的权益。”
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